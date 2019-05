Önismeretről, megosztásról, az egymás iránti bizalomról, az urbánus világból való kiszakadás lehetőségéről szól egyebek mellett a nyolcadik kiadásához érkezett, Waha néven ismert, elektronikus zenei, kortárs művészeti, önismereti ökofesztivál, amely idén július 11–15. között zajlik Nagybacon közelében. A szervezők ismertették a háromszéki sajtóval az eseménnyel kapcsolatos főbb tudnivalókat, s az is elhangzott: az egyik fő cél, hogy a két székely megyét, a térséget idegenforgalmi szempontból is népszerűsítsék, lebontva egyben különböző negatív mítoszokat.

A fesztivál története 2012-re nyúlik vissza, ekkor nagyjából 15, különböző országokból származó képzőművésszel együtt úgy döntöttek, Romániában is meghonosítják az ilyen jellegű fesztiválokat. Sikerült támogatást nyerni a Nemzeti Kulturális Alaptól a Sharing Trust Socie­ty névre keresztelt projektre, amely segítségével meg is szervezték a fesztivál első kiadását – idézte fel Monica Ivanov a kezdeteteket. Az eredeti elképzelés szerint az volt a cél, hogy természetközeli környezetben közös alkotásra gyűjtsék össze a hasonló irányzatokat követő kortárs művészeket. Az ötletgazdák és szervezők több országból érkeztek, egyebek közt Görögországból, Horvátországból, Szlovákiából, Németországból, illetve Argentínából és Japánból is. Monica Ivanov szerint a helyszín – amelyre a társszervező Tudor Chiliman bukkant rá véletlenül – tökéletesnek bizonyult, a térerő hiánya, az elszigeteltség első perctől arra késztette a résztvevőket, hogy egymás felé és önmagukba forduljanak, illetve az egész környezet erős inspiratív hatású volt már a kezdetektől – idézte fel.

Az elmúlt nyolc évben a fesztivál kinőtte magát, hírét a résztvevők vitték el, így idén öt színpadon szól majd a goa trance, dance, ambient, techno műfajú muzsika. Emellett személyiségfejlesztési „tisztások” várják a résztvevőket, ahol jóga, meditáció segítségével léphetnek az önismeret útjára. A tánc, az ütőhangszeres jam sessionok, valamint a performance-ok sem hiányoznak majd a programból. Mivel sokan gyermekekkel érkeznek, idén is „üzemel” majd a Waha Kids – sorolta Tudor Chiliman. Az esti koncerteken fellépő művészekről egy későbbi időpontban tájékoztatnak – tette hozzá. Mivel az ötnapos esemény a környezettudatosság jegyében zajlik, minden építményt, a színpadokkal kezdve, a helyiek segítségével maguk húznak fel, távozáskor pedig az ottlét minden nyomát eltüntetik – mondta el Alexandru Hirjoghe társzervező. Hozzátette: próbálnak minden téren együttműködni a helyi közösséggel annak érdekében, hogy a fesztivál kapcsán kialakult előítéleteket legyőzzék. Az eseménynek idén sincsenek hivatalos, reklámpannókkal érkező szponzorai, mivel el akarják kerülni a kommersz jelleget. A népszerűsítés terén is ezt az elvet követik, sajtószereplést is kizárólag azért vállalnak – ritkán –, hogy átlátható legyen, miről is szól a fesztivál.

Újságírói kérdésre válaszolva a szervezők elmondták: a rendezvényen közel hatezren vettek részt tavaly, idén többre számítanak, a fesztiválozók többsége külföldi, de sokan érkeznek például Bukarestből, akik így megismerhetik a térség értékeit. Az egyik céljuk az, hogy a turizmus fellendítéséhez hozzájáruljanak, illetve segítsenek lerombolni a térséghez kötődő tévhiteket, mint azt a közismert mítoszt, amely szerint „román nyelven még egy kenyeret sem lehet vásárolni Hargita és Kovászna megyében, miközben a helyiek nyitott és barátságos emberek”.