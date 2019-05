Arra, hogy valami baj van, hamarább rájön a szenvedélybeteg környezete, mint ő maga. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a szenvedélybeteg azért nem tud úrrá lenni káros szokásain, mert rosszul alkalmazkodik az élethez. Mások szerint egyszerűen csak megfutamodnak a valóság elől, megbújnak a függőségük mögé, vagy éppenséggel gyengeelméjűeknek tartják őket. Nem akarom állítani, hogy e feltételezések teljesen valótlanok, inkább arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy bizonyos mértékig a test is beteggé válik. Tehát egy adott ponton nemcsak lelki, hanem fizikai függőség is jelentkezni fog. Éppen ezért van szükség orvosi szaksegítségre is.

Egy másik nehezítő tényező az alkoholistáknál, hogy szeretik a hatást, amelyet az alkohol kivált. Miközben ők is elismerik, hogy mennyire ártalmas lehet, egy idő után nehezen tudják megkülönböztetni a helyest a helytelentől, sőt, életmódjukat normálisnak tartják. És ezzel a magatartással kergetik a legelkeseredettebb állapotba hozzátartozóikat. Nagyon sok hozzátartozó jut el a kimerültség határára, a sokszori kudarc mezejére, miután már megpróbált néhány logikus vagy természetesnek tűnő kísérletet, hogy jobb belátásra bírja szenvedélybeteg társát, rokonát vagy ismerősét. Kevesen jönnek rá, hogy mindezeket a lépéseket magának a szenvedélybetegnek kellene megtennie a megkívánt siker érdekében.

S ahogyan a bevezető igerészben is olvasható, egy idő után maga az alkoholista fog rájönni, hogy ami benne leginkább fizikailag lejátszódik, az már nem jó. Ezt követi az egyéni próbálkozás a leszokásra, de ugyancsak ő maga jön rá, hogy lehetséges ugyan, de valami miatt nem működik. Egy ideig még azt gondolja, hogy egyedül megoldja majd valahogy. És innen már csak egy lépés van a beismerésig, hogy segítség nélkül nem fog menni, hogy egyszerűen tehetetlen az alkohollal szemben, hogy élete irányíthatatlanná vált. És erre a beismerésre a hozzátartozóknak is rá kell jönniük. Az esetek nagy részében hasonlóak a beismeréshez vezető utak, de mégis vannak különbségek. Ez teszi egyedivé minden alkoholista életútját.

„A beismeréshez sok-sok év kellett hogy elteljen, amíg rájöttem, hogy hová is tart az életem – vallja egy alkoholista. – Nem voltam a magam ura, nem voltak terveim, csak napról napra éltem, és nem érdekelt körülöttem semmi. Napról napra nőtt a fogyasztás, és amikor le akartam állni önerőből, nem sikerült még egy napra sem, úgy éreztem, lábam alól kifut a talaj. Nem tudtam döntéseket hozni, és már azt sem tudtam, mit akarok az élettől.”

Egy másik alkoholista beismerte: hosszú évek óta tudta, hogy gondja van az alkohollal, hogy az alkohol másként hat rá, mint más emberre, és ahogy teltek az évek, egyre nehezebben tudta abbahagyni. Súlyos problémákkal küszködött mind a családban, mind a munkahelyein, amelyeket sorra veszített el az alkohol miatt. „Az életem középpontjában az alkohol állt, ennek rendeltem alá mindent. Amíg volt mit innom, addig minden nagyszerű volt, de ha elfogyott az ital, akkor az volt a legfontosabb kérdés, hogy honnan és mikor tudok szerezni. Fontosabb volt a családomnál, munkahelyemnél, szüleimnél. Tagadásban voltam mindaddig, míg teljesen egyedül nem maradtam. Ekkor a még megmaradt eszemmel úgy-ahogy felfogtam, hogy nincs tovább, ez az életforma fenntarthatatlan – vagy változtatok, vagy megdöglöm. És ekkor kellett beismernem, hogy beteg vagyok, és hogy egyedül, segítség nélkül nem fog menni a változás.”

Az első lépést nagyon nehéz megtenni. Sokévi halogatás, hazudozás, önáltatás, valamint ígérgetés áll mögötte. Volt, akinek az segített, hogy látott már hasonló helyzetből felállni másokat, volt, akinek időközben kialakult súlyos egészségügyi, szellemi és lelki problémái vezettek a döntéshez. Másoknál valaminek történnie kellett, vagy a család elvesztése, vagy egyszerűen egy szeretett családtag halála hozta vissza a szenvedélybeteget a józanság világába.

Kozma Ferenc lelkigondozó,

a Bonus Pastor Alapítvány ­munkatársa

(telefon: 0757 489 778)