Szedi áldozatait a kanyaró

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ szerint az Egyesült Államokban tavaly 23 tagállamban regisztráltak megbetegedéseket, 1994 óta nem volt ennyi kanyarós beteg az országban. Az Egyesült Államokban a védőoltások 1963-as bevezetése előtt évente mintegy négymillióan betegedtek meg kanyaróban, az ezredfordulóra viszont a betegség gyakorlatilag eltűnt. Az utóbbi másfél évtizedben azonban – elsősorban az interneten terjedő téveszméknek „köszönhetően” – Amerika-szerte felerősödött az oltásellenes mozgalom, a csökkenő átoltottsági arány miatt pedig a betegség újra visszatért.

Németországban a szövetségi egészségügyi minisztérium egyik javaslata szerint kötelezővé tehetik a kanyaró elleni oltást, s azokat a gyermekeket, akiknek szülei nem gondoskodnak a kicsik védelméről, akár ki is tilthatják az óvodákból. A javaslat irányváltást jelez. Németországban mindeddig mindenki önállóan dönthetett arról, hogy milyen betegség ellen oltatja be magát vagy kiskorú gyermekét. A tárca vezetője, Jens Spahn a Bild am Sonntag vasárnapi lapnak elmondta: a kormány célja, hogy az óvodába kerülő gyermekek védettek legyenek a kanyaróval szemben. Ezért a tervezett új szabályok szerint a védőoltással nem rendelkező gyermekeket valamennyi óvodából ki kell zárni. Az iskolarendszerben a tankötelezettség miatt nem lehet a kitiltás eszközét alkalmazni, a minisztérium itt a pénzbüntetés eszközét javasolja. A tervezet szerint a szülőknek akár 2500 euróba is kerülhet a védőoltás beadatásának elmulasztása. A Robert Koch Országos Járványügyi Intézet legutóbbi, 2017-es adatai szerint az első osztályos gyermekek körében 93 százalékos azok aránya, akik megkapták a kanyaró elleni oltás mindkét adagját, vagyis teljesen védettek a betegséggel szemben. Ez nem megfelelő arány, a betegség felszámolásához legkevesebb 95 százalékos átoltottsági arány szükséges – mondta a tárcavezető.

Romániában is vannak olyan közösségek, ahol az átoltottsági arány az elfogadható szint alá csökkent, sőt, olyan „szigetek” is, ahol a beoltott gyermekek aránya nem éri el az öt százalékot sem – nyilatkozta az Agerpres hírügynökségnek Pieter Bult, az UNICEF romániai képviselője. Rámutatott: országos szinten – betegségtől függően – az átoltottsági arány mind­össze 75–85 százalékos, egyes közösségek pedig teljesen kimaradnak az orvosi alapellátásból. Az UNICEF képviselője szerint átfogó kampányra van szükség az oltások hasznos voltának népszerűsítésére, elsősorban a kockázatnak kitett közösségekben.