Idén sem strandolnak a barótiak

A borvíz útja-pályázat által megvalósult, 2011 végén átadott, de csak a 2013–16 közti időszakban használt fürdő működtetése túlontúl drága az önkormányzat számára. Több váltásnyi alkalmazott fizetését és a rezsiköltségek fedezését nem lehet a csekély számú vendég által megváltott jegyből fedezni: volt rá eset, hogy közel kétszázan váltottak belépőt, de átlagosan ennél jóval kevesebben, alig húszan-harmincan jártak naponta megmártózni. A polgármester szerint gondot jelent az is, hogy a működés egyik alapfeltételét, az úszómester alkalmazását sem sikerült megoldaniuk – egyszerűen nem akad olyan, aki megfelelne a követelményeknek és vállalná a felelősséggel is járó teendők ellátását. Mint mondotta, az elmúlt években személyesen keresett meg több testnevelő tanárt is, ám azok közül mindegyik vissza­utasította.

„Hirdetést adtunk fel, hogy úszómestert keresünk, majd miután nem jelentkezett senki, én magam kerestem meg a tanárok közül többeket is. Elmondtam nekik, információim szerint számukra nem jelentene gondot az engedély kiváltása, mindössze egy sepsiszentgyörgyi útjukba kerülne a formaságokat elintézni, mégsem volt egyikük sem hajlandó komolyan megfontolni az ajánlatot. Pedig jól járhattak volna anyagilag, hiszen vakáció ideje alatt közel három hónapig még egy minimálbérhez jutottak volna, azonkívül akár – külön díj ellenében – úszóleckéket is tarthattak volna a gyerekeknek” – mondotta.

A városvezető szerint amennyi­ben valamelyik vállalkozó úgy látja, nyereségessé tudná tenni a strandot, keresse fel a hivatalban, mert ő támogatni fogja – s minden bizonnyal a tanácstagok is –, hogy haszonbérbe vehesse a létesítményt.