Pályázatokkal készülnek Zabolán

Igyekeznek úgy összeállítani a dokumentációt, hogy a maximálisan lehívható, 25 ezer lejes támogatást kaphassák meg minden egyes pályázatnál, ehhez a községháza ugyanekkora összeget fektet be. A pályázatokat a helyi tanácsnak is jóvá kell hagynia, a következő ülésen a testület elé terjeszti a határozattervezetet és a dokumentációt – tudtuk meg Fejér Levente polgármestertől. Ha sikeres lesz a pályázatuk, Tamásfalván és Szörcsén új bútorzatot vásárolhatnak a kultúrotthonokba. Zabolán a II. számú, úgynevezett felső kultúrotthonon javítási munkákat terveznek, a tetőcserepek egy részét is kicserélnék. A községi könyvtár belső felújítását is megcélozzák – az ingatlant, ami egykor családi ház volt, a kétezres évek elején vásárolta meg az önkormányzat, azóta nem került sor alapos felújításra. Az orvosi rendelőben is lenne tennivaló, itt a fűtésrendszert kívánják újraépíteni. Végül a sportbázisnál is befektetnének. Az elképzelés szerint két mozgatható, egyenként 36 férőhelyes lelátót akarnak venni, emellett kültéri erőgépeket is vásárolnának, a fedett teremben védőhálót szerelnének fel – sorolta Fejér Levente. A községháza saját költségvetéséből épít ravatalozóházat az ortodox felekezet számára. A szükséges jóváhagyások már mind megvannak – köztük a műemlékvédők beleegyezése is. Jelenleg a munkálatok elvégzéséről szóló feladatfüzet elbírálására várnak, ezt követően közvetlen odaítéléssel bíznak meg kivitelezőt a munkálat kivitelezésével. A befektetés értéke 260 ezer lej – tudtuk meg az elöljárótól.