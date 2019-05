Őrt állnak Úzvölgyében

Előző írásunk

Szolnok, a szomszédos Abony és Cegléd több szállal kötődik mihozzánk, Alsó-Háromszékhez de Olthévízhez is. Sokáig elérhetetlen vidéknek tűnt a magyar föld ezen darabja is, egy ideig csak útlevéllel lehetett eljutni erre a vidékre, a családi kapcsolatokon kívül minden más témát, a családtörténeti tárgyú levelezést is árgus szemekkel figyelte a politikai rendőrség. Most már ez megváltozott, ma már csak vonzalom és útiköltség dolga a kapcsolattartás, gyökereink keresése.