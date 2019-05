Díjazták a Berdés Kiskuktákat

A Berdés Kiskukták csapatát Bognár Barbara-Noémi és Veress Annamária-Beáta szakácsnak készülő tizenegyedikes, valamint a pincér szakos Deák Erika és Gödör Adrián István tizedik osztályos diákok alkották (utóbbiak a Shnitta Sámuel országos főzőverseny díjazottjai); kísérőtanáruk – aki a gyakorlati munkákban nem vehetett részt, csak tanácsaival segíthetett – Para Mária Edit volt, de a főtámogató Bertis cég vezetőjének, Berszány Tibornak a jóvoltából egyszeri próbafőzéssel összerázott csapat a lelkes és találékony Incze Anikó tanárnő ötleteit is felhasználta.

Két alapvető ételsort kellett a versenyen elkészíteni, szigorú szabályok szerint. Csakis szabadtéren, fatáplálású tűzön vagy faszénparázson, bográcsban vagy más népi edényben lehetett sütni-főzni, elektromos vagy gáztűzhelyek, zárt vagy modern konyhai eszközök nélkül. A kért alapanyagok mellé három meglepetés-nyersanyagot is kaptak, amiből kettőt kötelező volt felhasználni. Az első nap sült ételeket – előételből, főételből és desszertből álló menüt – kellett készíteni, mégpedig egy Kárpát-medencei tájegységre jellemző fogásokat. A Berdés Kiskukták Háromszéket választották, paradicsomba töltött padlizsánkrémet tálaltak, székely tavaszi tekercset hamuban sült burgonyával és fóliában sült paradicsommal, végül pedig kürtőskalácsot, ami illatával, ízével és készítésének látványával lenyűgözte a zsűrit. Felszolgáláskor a kiskukták gyorsan átöltöztek, Erika székely ruhába, Adrián pincérnek, hogy élethű legyen a tájjelleg bemutatása és a felszolgálás szakmaisága.

A második nap főtt ételeket kellett – illő tálalásban – asztalra tenni, levest, főételt és desszertet. Ezúttal a Barcaságból nyújtottak ízelítőt diákjaink: húsgombóc-csorbát főztek, barcasági aprópecsenyét puliszkával – ez is nagyon tetszett a zsűrinek –, túrófánkot és túrógombócot karamellizált narancsmártással.

Az ötfős zsűri a végeredményért pontozva sokféle szempontot vett figyelembe: hagyomány és újszerűség, a színek, ízek, anyagok harmóniája mellett az elkészítési és tálalási folyamatot, s a szakmai vagy higiéniai hiányosságokat is. Csapatunk semmiféle negatív vissza­jelzést nem kapott. Pontozták a főzőhelyek rendjét, szépségét, a tájegység, település vagy iskola bemutatását is, ám sajnos ez nem számított bele az ételsorok értékelésébe, pedig diákjaink e téren is nagyon jól szerepeltek. A két versenynapon külön díjaztak, és a Berdés Kiskukták csapata a főtt és a sült ételeknél egyaránt ezüstérmet, kupát és díjat szerzett. A legmagasabb pontszámot elért fogások különdíjat is kaptak. Az összetett versenyben a Berdés Kiskukták a VI. helyen végeztek.

Para Edit