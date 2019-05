A rektor szerint jelentős erkölcsi kárt okoztak neki a civil aktivista „beszólásai” – írja a perről tudósító Krónika napilap. Azamfirei azt mondta, hogy egy élő tévéműsor alatt telt be a pohár nála. Semmi baja nincs Ádám Valérián polgári harcával, tüntetéseivel, „elvégre mindenkinek joga van a véleménynyilvánításhoz”. Azt viszont nem nézheti el, hogy a tévében egyenes adásban bűnözőnek nevezze, és ha megtette, akkor viselje a következményeit. Leonard Azamfirei a periratban azt közölte, hogy Ádám Valérián az Agenda de Mureş helyi lap Facebook-oldalán ez év február 8-án közvetített interjúban tett sértő kijelentést.

Az RMOGYKE elnöke nem tagadta, hogy bűnözőnek nevezte a rektort. Szerinte azzal, hogy Azamfirei a politikum és a bíróság hathatós támogatásával semmibe veszi az oktatási törvény kisebbségekre vonatkozó előírásait és folyamatosan keresztbe tesz a magyar nyelvű oktatásnak, bűncselekményt követ el. „Ceauşescu sem 1989. december 25-én, tíz perccel a kivégzése előtt vált bűnözővé, amikor a rögtönzött bíróság kimondta róla azt, hanem évek, évtizedek során” – replikázott Ádám Valérián. Hozzátette: Románia tele van olyan bűnözőkkel, akiknek – a lakosság tüntetései és a nyugati diplomácia tiltakozásai ellenére – a hajuk szála sem görbül. Szerinte „Azamfirei is egyik a sok közül”, hiszen azoknak a romániai rektoroknak és dékánoknak a sorában szerepel, akik tudományos dolgozataikban plágiumot követtek el, mégsem kellett megválniuk vezetői tisztségüktől. Azt is elmondta: tisztában van azzal, hogy a marosvásárhelyi orvosi rektora nem az ő pénzéből szeretné „még nagyobbra kerekíteni” a vagyonát, a per célja szerinte kimondottan a megfélemlítés – ő azonban nem hajlandó lemondani a tiltakozó akciókról mindaddig, amíg a magyar nyelvű oktatás kérdése nem rendeződik.

Az RMOGYKE az elmúlt években folyamatosan utcai tiltakozásokat szervezett Marosvásárhelyen és Bukarestben a magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés elsorvasztása miatt. Tiltakozásaitól az egyetem magyar tagozatának a vezetői elhatárolódtak.

Tüntettek a magyar hallgatók

A MOGYE ügyére szerették volna Viorica Dăncilă kormányfő és Sorina Pintea egészségügyi miniszter figyelmét felhívni a magyar orvostanhallgatók tegnap, ám kezdeményezésük nem járt sikerrel. A Maszol hírportál beszámolója szerint a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség a Facebookon hirdetett tiltakozó akciót a megyei kórház elé, ahová a városba látogató miniszterelnököt és szaktárcavezetőt várták, ám a Dacian Cioloş volt kormányfő által vezetett PLUS aktivistái olyan nagy számban jelentek meg, hogy a magyar fiatalok tüntetését elnyomták. Viorica Dăncilă és Sorina Pintea Marosvásárhelyről Szászrégenbe utazott.