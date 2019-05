Bírságot kockáztatnak a „kalóztaxisok”

Az internetes fuvarmegosztók működését szabályozó joghézag felszámolása nélkül lépett hatályba tegnap az engedély nélküli üzletszerű személyszállítás leleplezését megkönnyítő rendelet, amelynek alapján a fuvarmegosztó gépkocsik rendszámtábláját fél évre is elkobozhatják, a sofőrökre pedig akár több tízezer lejes bírságokat is kiróhatnak.

Bár Răzvan Cuc közlekedési miniszter álhírnek nevezte, hogy betiltották volna az Ubert és a többi internetes fuvarmegosztó céget, Bukarestben már meg is kezdték a taxiengedéllyel nem rendelkező gépkocsivezetők büntetését. A miniszter azt ígérte: a szaktárca hamarosan közvitára bocsátja, majd a kormánnyal is elfogadtatja azt a tervezetet, amely jogilag és műszakilag is szabályozza a fuvarmegosztó alkalmazások használatát az üzletszerű személyszállításban. A most hatályba lépett, az engedély nélküli személyfuvarozás leleplezését megkönnyítő rendeletet március végén a taxisok nyomására fogadta el a kormány.

Az Uber betiltásáért több ízben is tüntető taxisok azt kifogásolták, hogy míg az ő működésüket számos engedély beszerzéséhez kötik, és alapfeltétel a kizárólag személyszállításra használt gépkocsi, az utasok és autósok egymásra találását segítő internetes alkalmazásokat működtető cégeknél bárki üzletszerű személyszállításra használhatja autóját, márpedig ez tisztességtelen konkurenciát jelent számukra. A hivatalos fuvarozók által „kalóztaxisoknak” nevezett gépkocsivezetők megbírságolását eddig gyakorlatilag lehetetlenné tette, hogy a taxitörvény szerint csak a „rendszeres” engedély nélküli, üzletszerű személyszállítást lehetett büntetni, márpedig a rendszerességet egy egyszerű közúti ellenőrzés során nem lehet megállapítani.

A gazdasági szaksajtó szerint több tízezer – jövedelme után adózó és tb-járulékot fizető – gépkocsivezető áll szerződéses viszonyban az Uber, a Bolt (korábban Taxify) és a Clever fuvarmegosztókkal, és több mint kétmillió utas használja rendszeresen szolgáltatásaikat. A tegnap hatályba lépett rendelettel törölték a „rendszeres” kifejezést, így ezentúl az alkalmi „taxisok” helyszíni megbírságolására is lehetőség nyílt. Az első következmény az volt, hogy kevesebben álltak szolgálatba, és a várakozási idő tíz perc fölé nőtt.