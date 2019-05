Végzősöknek szól az iskolacsengő

Előző írásunk

Közberuházások terén továbbra is nehézségeket okoz Sepsiszentgyörgy önkormányzatának a múlt év decemberében elfogadott adóügyi sürgősségi kormányrendelet, amely az építőiparban háromezer lejre növelte a bruttó minimálbér összegét. Ez a szabályzás a kivitelezési szerződések értékét is módosítja, két utca korszerűsítését nem lehet elkezdeni, illetve folytatni emiatt, és ezért szünetelnek egyelőre a kisstadioni munkálatok is. Az ok, hogy az önkormányzat és a kivitelezők költségátszabásokra vonatkozó álláspontja nem egyezik.