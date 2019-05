Őrállás Úzvölgyében

A hősi temető védelmében az RMDSZ vezetői is kint töltötték az éjszakát. Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere és Hegedüs Csilla európai parlamenti képviselőjelölt tegnapi közös sajtótájékoztatóján bejelentette: május 16-én este nyolctól ma 11 óráig legalább kettesével, egymást óránként váltva állnak őrséget. Hozzájuk háromszéki történészek és hagyományőrzők, Horváth Anna volt kolozsvári alpolgármester, Borboly Csaba és Tamás Sándor, Hargita, illetve Kovászna megye tanácsának elnöke, Korodi Attila képviselő is csatlakozott. „Ez üzenet azok felé, akik úgy érezték, hogy az erdélyi magyarsággal ezt is el lehet művelni” – mondotta Antal Árpád, hozzátéve: nem fogják hagyni, hogy az elkezdett gazemberséget folytassák. Folyamatosan jelen kell lenni, amíg visszaállítják a temetőt abba az állapotába, amilyen volt az egyoldalú gyalázkodás kezdete előtt. Korábban Mezei János MPP-elnök is bejelentette: május 17-én éjféltől huszonnégy órás őrséget állnak Úzvölgyében.