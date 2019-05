Megtették a szükséges előkészületeket, csütörtökön elkezdődött az építkezés, ma délután pedig megnyitja kapuit a látogatók előtt az oltszemi Mikó-kastély, ahol a hétvégén első alkalommal tartanak nemzetközi barbecue-versenyt. A Transylvanian BBQ Festivalon nyolc ország csapatai – köztük egy amerikai – készítik el csirke-, sertés- és marhahúsból az amerikai gasztronómia emblematikus fogását, a legjobbnak ítélt társaság pedig októberben Tennessee államban vehet részt egy hasonló megmérettetésen. A szervezők családi programokkal is készültek, a helyszín pedig autóbusszal is megközelíthető lesz.

A rendezvényt megelőző tegnapi sajtótájékoztatón Bodok község polgármestere, Fodor István arról biztosított, a maguk részéről mindent megtettek annak érdekében, hogy a Mikó-kastély és környezete alkalmas legyen a versenyzők, érdeklődők fogadására, s hangsúlyozta, arra is lehetőség lesz, hogy az Oltszemre kiutazók meglátogathassák a kastélyt, amelyet most a közönség előtt is megnyitnak.

Grüman Róbert, Kovászna megye tanácsának alelnöke úgy fogalmazott, közösségi ünnepre, tartalmas programokra várják a látogatókat egy stílusos környezetben, ahol alkalmunk lesz megkóstolni autentikus amerikai ételeket, street food különlegességeket, lesz élő főzőbemutató, a kicsiknek számos foglalkozás és zenés pillanatok is, esténként pedig koncertekkel várják a látogatókat. A versenyre benevező 17 csapat a kastély udvarán készíti el az elbírálására szánt fogásokat, bizonyos időpontokban a látogatók is bepillanthatnak a megmérettetés helyszínére, a sülteket vasárnap értékeli a zsűri, eredményt aznap délután hirdetnek.

Az alelnök szerint az első két legjobb csapat 1500, illetve 1000 eurós pénzjutalomban is részesül. Grüman úgy értékelte, minden feltétel adott ahhoz, hogy Oltszemen országos viszonylatban is egyedi rendezvényt tartsanak a napokban. Kiemelte, szombaton és vasárnap Sepsiszentgyörgyről autóbuszok szállítják majd az érdeklődőket a helyszínre, ezek a Lábas Háztól indulnak (részletes órarend az esemény Facebook-oldalán), de a régi söröző előtt is felszállhatnak az utasok. Jegyet a sofőrnél lehet váltani 4 lejért.

A rendezvényt kezdetektől támogató Petra Rebenstorf, a Kansas City Barbecue Society (KCBS) képviselője úgy értékelte, figyelemre méltó a szervezők erőfeszítése, a helyszín pedig valóban különleges. A benevezett csapatok étkeit Haymo Gutwenigerrel együtt értékelik majd Oltszemen, a fő szempont bíráskodás közben természetesen az íz lesz, ám egyebekre is figyelnek – mondta.

Elhangzott, a szervezők sokat dolgoztak azon, hogy az európai országokból benevezők mellett az Amerikai Egyesült Államok is képviseltesse magát a háromszéki barbecue-fesztiválon. Az amerikai Hot Wachula’s csapat tagja, Matt Barber azt mondta, évente átlagosan 30 versenyen vesznek részt, s azt tapasztalja, az európaiak kiválóak barbecue-készítés terén. Izgatottan várja a hétvégi megmérettetést, kastély előtt még soha nem versenyeztek – jegyezte meg.