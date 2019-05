Egységes Kárpát-medencei magyar felsőoktatásért

Semjén Zsolt kiemelte: az önálló magyar állam katalizátorként tekint magára a Trianon után szétszabdalt magyarság egységesítésénél. Ennek egyik kulcselemeként jelölte meg az egységes Kárpát-medencei felsőoktatási tér kialakítását. Hangsúlyozta az egységes, közös magyar szakmai nyelv meglétét is, s azt mondta: fontos, hogy ez minden tudományterületen megvalósítható legyen és egységesen fejlődjön az egész Kárpát-medencében. Ennek feltétele a minél szorosabb kapcsolat a különböző magyar nyelvű felsőoktatási intézmények, az oktatók, professzorok és a hallgatók között – rögzítette a nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes, aki célként jelölte meg, hogy minél több gyermek tudjon magyar nyelven tanulni.

Semjén Zsolt rámutatott: „ez úgy lehetséges, ha külhoni magyar diákok magyarországi, az itteniek pedig külhoni magyar felsőoktatási intézményekben folytatnak tanulmányokat”. Ezt a nemzetegyesítési célt szolgálja a Makovecz-ösztöndíjprogram – fűzte hozzá. Ismertette, hogy eddig mintegy 1700 hallgató és 110 oktató kapcsolódott be a programba, amelynek a költségvetési forrása több mint 330 millió forint, azaz az átlagos hallgatói támogatás 156 ezer forint havonta.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkára hozzátette: a programban 9 külhoni és 28 anyaországi egyetem vesz részt. Kiemelte: az egységes Kárpát-medencei Tér létrehozása látható a gazdaságfejlesztési programokban, a kultúra területén, ahol a Nemzeti Kulturális Alap több mint 10 százalékát fordítják határon túli támogatásokra, a köznevelés területén pedig a Határtalanul! tanulmányi kirándulási program megvalósításában. Utóbbi részeként anyaországi diákok látogatnak el határon túlra, illetve külhoni diákok is utazhatnak Magyarországra.

A magyar „Erasmus-program”, a Makovecz-program keretében a diákok, oktatók egy-egy szemesztert tölthetnek külhoni magyar intézményekben, illetve magyarországi egyetemeken. A program évről évre egyre sikeresebb – értékelt az államtitkár, hozzátéve: a legnépszerűbb képzési terület a gazdaságtudományi, amelyet a bölcsészettudományi, a pedagógus, az agrár és műszaki területek követnek. Rétvári Bence úgy fogalmazott: bíznak benne, hogy a programon keresztül is erősíteni tudják a nemzeti összetartozást, folytatódik a mostani tendencia, azaz egyre több külhoni és magyarországi diák kapcsolódik be az ösztöndíjprogramba. „Legyen természetes egy magyar diák számára, hogy határon túli is elvégezhet egy-egy szemesztert” – mutatott rá a parlamenti államtitkár.