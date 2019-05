Nincs felhatalmazás az Irán elleni háborúra

A házelnök közölte azt is: a republikánus kormányzat titkosított információkat is tartalmazó tájékoztatást ad majd a törvényhozás vezető politikusainak. A The New York Times internetes oldalán azt jelentette: az amerikai titkosszolgálat olyan, eddig titkosított fotókat hozna nyilvánosságra, amelyek egy kisebb méretű hajón lévő iráni rakétáról készültek, hogy bizonyítsák a növekvő iráni fenyegetést.