Boris Johnson pártelnöknek készül

Ha Johnson, a Konzervatív Párt keményvonalas brexittáborának szószólója kerül a párt élére, ő lesz egyben Nagy-Britannia következő miniszterelnöke is. Boris Johnson egy manchesteri üzleti rendezvényen vett részt tegnap, és arra a hallgatói kérdésre, hogy megpályázza-e a Konzervatív Párt vezető posztját, úgy válaszolt: „természetesen”. Theresa May már decemberben jelezte, nem ő kívánja a következő parlamenti választások kampányát megvívni a Konzervatív Párt vezetőjeként. Távozásának várható időpontját nem fedte fel, de március végén közölte, hogy kész az általa tervezettnél is korábban távozni tisztségéből, ha a parlament elfogadja az EU-val kötött, az alsóházban eddig háromszor is elutasított brexit-megállapodást.