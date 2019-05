A megyeszékhelyi Sepsi-SIC csapata vereséggel zárta a 2018–2019-es női kosárlabda Nemzeti Liga döntőjének harmadik mérkőzését, miután tegnap este egy hibákkal teletűzdelt, roppant kiélezett meccsen 52–47 arányban maradt alul az egy lapra mindent feltevő Szatmárnémeti VSK otthonában. A párharc állása 2–1 a zöld-fehérek javára, a bajnoki aranyért zajló harc viszont szombaton folytatódik. Mint ismeretes, egy éve is e forgatókönyv szerint alakult a küzdelem, ám akkor Zoran Mikes tanítványainak sikerült megnyerniük a finálé negyedik mérkőzését. Bízzunk abban, hogy ez most sem lesz másképp! Csak egy csatát vesztettünk el, a háborút még nem!

A döntő harmadik, csütörtöki meccsén a házigazdák edzője, Miguel de Jesús López Alonso már nem bízott semmit a véletlenre, így kimaradt a kezdőből a sérült Dlesha Lloyd, és a jól bejáratott ötösét, azaz Promise Amukamarát, Kádár Annamáriát, Andreea Huțanut, Andra Mandachét és Brittany Densont küldte pályára. A túloldalon Zoran Mikes a megszokott csapatával – Annemarie Gödri-Părău, Demeter Nóra, Jovana Pašić, Marina Solopova és Kristina Higgins – vágott neki az összecsapásnak. A találkozó ott folytatódott, ahol a szombati véget ért: a gyengébb színvonalú negyedben kevés pont született, szám szerint 18 (a második párharc zárószakasza 9–9-es eredménnyel ért véget). A sepsiszentgyörgyi lányok támadhattak elsőként, de kimaradt a ziccerük. A folytatásban mindkét oldalon sok volt a hiba, a találkozó első kosara pedig Mandache nevéhez fűződött (2–0).

A továbbiakban is kapkodtak az együttesek, rendre kimaradtak a támadások, és a következő kosarat – amelyből a zöld-fehérek első pontjai születtek – a 6. percben jegyezhettük fel. Akkor Gödri-Părău volt eredményes, majd csapatkapitányunk büntetőből vezetéshez juttatta csapatát (2–3). A válasz a kispadról beálló Matea Tavićtól érkezett, aki távolról szerzett kosarat (5–3). Mandache duplájára Higgins és Gödri-Părău felelt, s a nyitó játékrész hajrájában Denson is feliratkozott a pontszerzők listájára (11–7). A 11. percben Denson kosarai után a piros-fehéreknek már kétszer annyi pontjuk volt, mint a Sepsi-SIC együttesének (14–7). Kristina Topuzović és Mîrne-Nagy Ildikó egy-egy duplával kapcsolódott be a játékba, majd a 15. percben Pašić kosarát követően a zöld-fehérek feljöttek két pontra (19–17). Kevéssel később Anca Șipoș megszerezte a bajnokcsapat első tripláját, és már csak 1 pont volt a háromszékiek hátránya (21–20). Hibákkal teletűzdelt harc zajlott a pályán, s Tavić második hármasával ért véget az első félidő (26–20).

A szünet után az öltözőből egy határozottabb szentgyörgyi alakulat jött ki, s Solopova triplájával újra karnyújtásnyira voltak lányaink a vendéglátóiktól (26–23). A remek napot kifogó Denson kettőse és Amukamara triplája azonban felrobbantotta a szatmári sporttermet (31–23), de egy 6–2-es rohammal Zoran Mikes tanítványai újra közel kerültek a VSK-hoz (33–29), ám Denson újabb kosarával plusz hat volt a határ mentiek javára (35–29). A negyed hajrájában a zöld-fehérek pontoztak többször, és lefaragták hátrányukat 3 pontra (37–34). Az utolsó játékrész Gödri-Părău triplájával indult, amellyel egyenlített a Sepsi-SIC (37–37). A következő percekben a büntetőből potyogtak a kosarak, majd Higgins szerezte meg a vezetést a háromszékieknek (39–40).

Rövid ideig örvendhettünk ennek, hiszen az Amukamara–Denson párossal szárnyalt a hazai csapat (44–40). Higgins duplájára Amukamara válaszolt (48–42), de Șipoș hárompontosával újra játékban volt a SIC (48–45). Szatmári időkérés után Denson volt eredményes szorított helyzetből (51–45), s ekkor Zoran Mikes kért time-outot. Denson értékesítette büntetőjét, majd Higgins is a büntetővonalról volt eredményes (51–47). Tizennégy másodperccel az utolsó dudaszó előtt López mester ismét magához hívta játékosait, megnyugtatta és Denson irányításával küldte újra harcba őket. Higgins faultja után a szatmáriak amerikai beállósa értékesítette a megítélt büntetőket, és szentgyörgyi időkérést követően Solopova kimaradt triplakísérletével ért véget a döntő harmadik meccse (52–47).

A találkozó legeredményesebb játékosa Denson volt, aki a 21 pontja mellett 15 lepattanót is jegyzett, így dupla duplával zárt. Csapattársa, Amukamara 15 pontot szerezve járult hozzá a Szatmárnémeti VSK csütörtöki sikeréhez. A háromszéki bajnok együttestől Gödri-Părău és Higgins 13–13 pontot jegyzett…

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, döntő – 3. mérkőzés: Szatmárnémeti VSK–Sepsi-SIC 52–47 (11–7, 15–13, 11–14, 15–13) Szatmárnémeti, Both Katalin Sportterem. Mintegy 400 néző (köztük 30 sepsiszentgyörgyi szurkoló). Vezette: Bogdan Podar, Bukuresti László, Bertalan István. Szatmárnémeti VSK: Amukamara 15/3, Kádár, Mandache 8, Denson 21, Huțanu–Lloyd, Pane, Uiuiu, Oláh, Tavić 8/3, Pop, Baltić. Edző: Miguel de Jesús López Alonso. Sepsi-SIC: Pašić 2, Demeter, Solopova 3/3, Gödri-Părău 13/3, Higgins 13–Mîrne-Nagy 2, Șipoș 8/6, Topuzović 4, Slamová 2, Kovács. Edző: Zoran Mikes.