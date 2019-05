A Bákó megyei rendőrség pénteken – a sajtóban megjelent fényképek alapján – hivatalból indított helyszíni vizsgálatot a keresztek becsomagolása miatt. Ennek eredményétől függően az ügyészség dönti majd el, hogy lesz-e felelősségre vonás.

A zsákolás másik következménye, hogy a román sajtó – amelyben eddig egy szót sem vesztegettek az úzvölgyi temetőben történtekre – egyből felkapta a hírt, a G4Media.ro portál részletesen beszámol a történtekről. Azt is közli, hogy a román temető a művelődési minisztérium és az illetékes építési felügyelőség engedélye nélkül készült, törvényesen tehát nem is avatható fel. Az avatás halasztásának okául azonban azt jelöli meg, hogy Dormánfalva polgármestere nem akarta a választási kampány részévé tenni az eseményt. A portál szerint azonban az RMDSZ-nek érdeke a magyar választók mozgósítása, mert fennáll a veszélye annak, hogy nem éri el az 5 százalékos bejutási küszöböt május 26-án.

Fotó: Maszol.ro

Ez olvasható egyébként az Úzvölgyi Civil Akciócsoport nyilatkozatában is, amely nemsokára petícióként is elérhető és aláírható lesz. A nyilatkozat üdvözli, hogy Dormánfalva elállt az avatástól, ugyanakkor élesen bírálja az RMDSZ-t, amely „egy Községháza feliratot is képtelen megvédeni”. Felhívja a figyelmet arra, hogy „mi sem építünk Caracal legközepibe neogótikus katedrálist, pláne közpénzen, hogy megmásítsuk az eredeti városképet és elraboljuk a város történetét” – a románoknak fel kellene fogniuk, hogy Románia az itt őshonos magyaroké is, ugyanakkor a magyaroknak is változtatniuk kell a hozzáállásukon, mert „a nyergestetői emlékhelyből a sajátjaink csináltak giccserdőt”. A civil akciócsoport reméli, hogy „Egyeduralkodó Pártunk” elöljárói május 26. után is ugyanígy, éjjel-nappal őrködni fognak a temetőben, hogy a többi magyar párt „most már magára talál”, illetve azt, hogy a pártfüggetlen erdélyi magyarok figyelemmel követik az ügyet, bekapcsolódnak a rendezésébe, és nem nézik ölbe tett kézzel, „amint a politikum ismét elhasal”.

Péntekre virradóra az úzvölgyi katonatemető előtt romániai magyar pártok és civil szervezetek képviselői virrasztottak attól tartva, hogy a Bákó megyei Dormánfalva önkormányzata mégis megpróbálja felavatni az osztrák-magyar sírkertben a román katonák törvénytelenül létrehozott emlékművét és parcelláját. Bedő Zoltán, a Magyar Megmaradásért Mozgalom vezetője az MTI-nek elmondta: az éjszaka folyamán hosszabb-rövidebb időre 200-an is megfordultak a temető körül, de 70-80-an állandóan a bejáratnál tartózkodtak. A dormánfalvi önkormányzat által péntek délelőttre meghirdetett, majd lemondott avatásra nem érkeztek Bákó megyei résztvevők, csupán a román karhatalomnak tulajdonított gépkocsik haladtak el többször is a temető előtt, amelyekből filmezték az őrt állókat – tette hozzá Bedő.

FRISSÍTÉS:

Rendezni kell a megyehatárt

A román állam intézményeinek sürgősen tisztázniuk kell, hogy hol húzódik a határ a Hargita megyei Csíkszentmárton és a Bákó megyei Dormánfalva között, és le kell zárniuk a határvitát – jelentette ki Liviu Dragnea tegnap. Az SZDP elnöke – aki egy dél-romániai kampánylátogatáson válaszolt újságírói kérdésre az úzvölgyi temetőről – szerint nem kell egymásnak ugrani a katonatemető miatt, hanem mértékletességre, megértésre van szükség a határvita lezárásához. „Ne ugorjunk egymásnak. (...) Könnyű olajat önteni a tűzre, de én soha nem tettem ezt. Az állam intézményeinek, az építkezési felügyelőségnek, a prefektusoknak, az érintett polgármesteri hivataloknak, a kataszteri hivataloknak, a Belügyminisztériumnak, a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztériumnak egy asztalhoz kell ülni a következő napokban, hogy megállapítsák, hol a határ a szomszédos megyék és települések között. (...) Az egyik fél azt mondja, hogy a temetőben a létező sírokra mások kereszteket tettek, és ez sírgyalázás, a másik fél viszont azt állítja, hogy ez az ő területe. Ezek nagyon fontos szimbolikus ügyek, mértékletességre, megértésre van szükség a rendezésükhöz, és arra, hogy mindenki leüljön egy asztalhoz, és tisztázzuk, hogy hol van a határ” – nyilatkozta Dragnea.

A román hősöket siratják

Az SZDP (tolvaj) hazafiúi elárulják a román hősöket – ezzel a címmel adott ki közleményt az úz-völgyi történtekről Florin Roman, az NLP alelnöke, aki szerint Dormánfalva vezetői a (román) nemzet hősei iránti tiszteletből határozták el a temető rendbehozását, ám Dragnea pártja a csendőröket a békés tüntetők ellen veti be. Florin Roman úgy látja, hogy a szociáldemokraták saját hazájukban űznek csúfot a nemzet hőseiből, és azonnali lépéseket követel a román sírokat meggyalázó szélsőséges magyarok elfogására. (MTI/demeter)