Péntekre virradóra az úzvölgyi katonatemető előtt romániai magyar pártok és civil szervezetek képviselői virrasztottak attól tartva, hogy Dormánfalva önkormányzata mégis megpróbálja felavatni az osztrák-magyar sírkertben a román katonák törvénytelenül létrehozott emlékművét és parcelláját. Bedő Zoltán, a Magyar Megmaradásért Mozgalom vezetője az MTI-nek elmondta: az éjszaka folyamán hosszabb-rövidebb időre 200-an is megfordultak a temető körül, de 70–80-an állandóan a bejáratnál tartózkodtak.

A dormánfalvi önkormányzat által péntek délelőttre meghirdetett, majd lemondott avatásra nem érkeztek Bákó megyei résztvevők, csupán a román karhatalomnak tulajdonított gépkocsik haladtak el többször is a temető előtt, amelyekből filmezték az őrt állókat – tette hozzá Bedő. A jelenlevők egy része újrafestett néhány régi fakeresztet, a leszakadt piros-fehér-zöld szalagokat pedig újakra cserélték.

Az őrállásról azonban már kevés szó esett pénteken, a fő téma a betonkeresztek becsomagolása volt. Ezek miatt a Bákó megyei rendőrség – a sajtóban megjelent fényképek alapján – hivatalból indított helyszíni vizsgálatot, ennek eredményétől függően az ügyészség dönti majd el, hogy lesz-e felelősségre vonás.

A zsákolás másik következménye, hogy a román sajtó – amelyben eddig egy szót sem vesztegettek az úzvölgyi temetőben történtekre – egyből felkapta a hírt. Elsőként a G4Media.ro portál számolt be a történtekről. Azt is közölte, hogy a román temető a művelődési minisztérium és az illetékes építési felügyelőség engedélye nélkül készült, törvényesen tehát nem is avatható fel. Az avatás halasztásának okául azonban azt jelölte meg, hogy Dormánfalva polgármestere nem akarta a választási kampány részévé tenni az eseményt. A portál szerint azonban az RMDSZ-nek érdeke a magyar választók mozgósítása, mert fennáll a veszélye annak, hogy nem éri el az ötszázalékos bejutási küszöböt május 26-án.

Többek között ez olvasható a „zsákolást” végző Úzvölgyi Civil Akciócsoport nyilatkozatában is, amely megfogalmazói szerint nemsokára petícióként is elérhető és aláírható lesz. A nyilatkozat üdvözli, hogy Dormánfalva elállt az avatástól, ugyanakkor élesen bírálja az RMDSZ-t, amely „egy Községháza feliratot is képtelen megvédeni”. A civil akciócsoport reméli, hogy „Egyeduralkodó Pártunk” elöljárói május 26. után is éjjel-nappal őrködni fognak a temetőben, a pártfüggetlen erdélyi magyarok pedig nem nézik ölbe tett kézzel, „amint a politikum ismét elhasal”.

Provokáció, nem kell bedőlni

A Székelyföldi Önkormányzati Tanács (SZÖT) egyértelmű provokációnak tartja a dormánfalvi önkormányzat által felállított keresztek fekete zsákokkal történő letakarását, és elhatárolódik mind a személyektől, mind az akciótól – áll abban a közleményben, amelyet Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester, a SZÖT elnöke adott ki pénteken. Az elöljáró szerint „az akció egyértelmű célja az volt, hogy megakadályozza a temetőrendezés folyamatát, hogy befeketítse a magyar közösséget és elterelje a figyelmet a dormánfalvi polgármester törvénytelenségeiről. A magyar közösségi vezetők sem ma, sem az elmúlt harminc évben nem folyamodtak olyan eszközökhöz, amelyek ellentmondanának a demokrácia alapelveinek, amelyek sértenék valamely közösség jogait vagy méltóságát” – írja, és határozottan visszautasítja azt a feltételezést, hogy az akcióhoz köze lett volna az RMDSZ-nek.

Antal Árpád arra kér „minden jóhiszemű magyar és román embert”, hogy ne dőljön be az uszításoknak, a dormánfalvi önkormányzatot felszólítja, hogy haladéktalanul állítsa vissza az úzvölgyi haditemető eredeti állapotát.

Rendezni kell a megyehatárt

A román állam intézményeinek sürgősen tisztázniuk kell, hogy hol húzódik a határ a Hargita megyei Csíkszentmárton és a Bákó megyei Dormánfalva között, és le kell zárniuk a határvitát – jelentette ki Liviu Dragnea pénteken. Az SZDP elnöke – aki egy dél-romániai kampánylátogatáson válaszolt újságírói kérdésre az úzvölgyi temetőről – szerint nem kell egymásnak ugrani a katonatemető miatt, hanem mértékletességre, megértésre van szükség a határvita lezárásához.

„Ne ugorjunk egymásnak. (...) Könnyű olajat önteni a tűzre, de én soha nem tettem ezt. Az állam intézményeinek, az építkezési felügyelőségnek, a prefektusoknak, az érintett polgármesteri hivataloknak, a kataszteri hivataloknak, a Belügyminisztériumnak, a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztériumnak egy asztalhoz kell ülni a következő napokban, hogy megállapítsák, hol a határ a szomszédos megyék és települések között. (...) Az egyik fél azt mondja, hogy a temetőben a létező sírokra mások kereszteket tettek, és ez sírgyalázás, a másik fél viszont azt állítja, hogy ez az ő területe. Ezek nagyon fontos szimbolikus ügyek, mértékletességre, megértésre van szükség a rendezésükhöz, és arra, hogy mindenki leüljön egy asztalhoz, és tisztázzuk, hogy hol van a határ” – nyilatkozta Dragnea.

A román hősöket siratják

Az SZDP (tolvaj) hazafiúi elárulják a román hősöket – ezzel a címmel adott ki közleményt az úzvölgyi történtekről Florin Roman, az NLP alelnöke, aki szerint Dormánfalva vezetői a (román) nemzet hősei iránti tiszteletből határozták el a temető rendbehozását, ám Dragnea pártja a csendőröket a békés tüntetők ellen veti be. Florin Roman úgy látja, hogy a szociáldemokraták saját hazájukban űznek csúfot a nemzet hőseiből, és azonnali lépéseket követel a román sírokat meggyalázó szélsőséges magyarok elfogására.

Uszító is került

Azt állítja egy, az EP-választáson függetlenként induló román képviselőjelölt, hogy magyar szélsőségesek verték meg az Úzvölgyében. A 32 éves, Focşani-i George Simion (aki írónak, aktivistának és vállalkozónak tartja magát, már a kampányvideójában is támadta a magyarokat, akik szerinte el akarják szakítani a régiót Romániától) úgy gondolta, hogy jó ötlet a kampánycsapatával együtt a helyszínre menni és számon kérni a temetőnél őrködőket, hogy miért takarták le a román kereszteket. Simion a Facebookon élőben közvetítette, amint a temető bejáratánál pár idősebb férfit a csütörtök esti incidensről kérdez, ők azonban visszautasítják a vádakat és azt kérik tőle, hogy ne készítsen felvételt róluk. A szóváltás hirtelen megszakadt, a következő pillanatban az ifjú politikus arra panaszkodik, hogy megütötték, és a sáros öltönynadrágjára mutat. Egy másik videóban már azt állítja, hogy megverték, majd elkergették a temetőből, és a követőit kérte, hogy szóljanak a rendőrségnek. Az esetről az Adevărul és a Főtér is beszámol.

A Székelyhonnak nyilatkozó László Antal csíkszentmártoni alpolgármester a helyszínen tartózkodott az összetűzés idején, és állítása szerint nem volt ütlegelés, annyi történt, hogy egyikük meglökte a fiatalembert. Az sem igaz, hogy üldözőbe vették volna őket: míg Simion elszaladt, a másik két stábtaggal békésen elbeszélgettek, megmutatták nekik azt a helyet, ahol egy román személy nyugszik. Eközben a harmadik férfi után mentek többen, hogy visszahívják annak reményében, hogy vele is meg tudják beszélni a történteket.

Simion történetére Mezei János, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke is reagált, aki ugyan nem volt jelen a filmezés időpontjában, de szemtanúktól értesült arról, hogy a film készítője (George Simion) nem verés miatt ejtette ki telefonját a kezéből, hanem mert hátrálás közben az árokba lépett, és elesett. Mezei elutasítja a provokációt, és azt is, hogy pártjának bármilyen köze lenne az esethez. Az MPP elnöke ugyanakkor síkra szállt a temető eredeti állapotának helyreállítása mellett.

Simion videójának hatására péntek este néhány bukaresti fociultra utcára vonult tiltakozásul a zsákos akció és az állítólagos romángyalázás ellen, a román hatóságok passzivitását is kifogásolva. (MTI/demeter)