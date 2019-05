György Attila: Kerek a világ

Nagy-nagy igazságokról. Kimondhatatlanokról is. Meg apróságokról, persze. Az élet csip-csup dolgairól. Ami csak az embernek eszébe jut. És olykor az embernek sok minden az eszébe jut. Pláne, ha író. Hozzá még a jobbik fajtából. Akkor mindenről (is) tud írni. Igen, ez a zárójel az eredetre utal. Mert lehet, az épp nagyon dühöngő illiberalizmusban nem számít, ki milyen nációnak fia, de hát politikai divatok jönnek, szerelmek mennek, a székely marad. A java itt. Ami nem is otthon, nem is itthon, mégis otthon is és itthon is. Mert ilyen a világ. És ez így van jól. Vagy épp hogy így nincs jól. És ez nem ellentmondás. Mert mi mindig otthonról megyünk haza. Szeretni, enni, inni, dolgozni, néha egy kicsit keseregni. És ezeket mi mind nagyon tudjuk. És ezekről mi mind nagyon tudunk beszélni. Akit pennaforgatással vert meg Babba Mária, még írni is. Nagy-nagy igazságokról. Csak úgy, a miheztartás végett. Meg apróságokról, persze. Csak úgy, a hovatartozás végett. Elvégre: kerek a világ, vagy mégsem?