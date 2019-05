Czegő Zoltán: Góbé elégia

Minden hónapban egyszer haza kell menni!

De elébb minden hónapban elvégezni,

amit az új gazda az új cselédtől

Székelysepsiszentcsíkbudapesten

hetente rendre megkívánt.

Kitakarítani

a Rózsadombot,

Debrecenben a szállodát,

hordani szemetet, üveget,

reggelente

más címre, más küszöbre, más

szóra riadni,

más emeletekre, más pincékbe föl-lejárni.

Négy hét alatt szolgaként csinosítani Pest-Budát.

Más szájízek szerint főzni meg az ételt,

ellátni a macskákat, a kutyát.

Schneideréknél kezitcsókolomozni

a süldő úrleányt.

Súgni a metróvonatnak:

Ez a kicsi rossz már valahogy eltelik.

És egy pohárka jó szó mellett

Istenke nevével székelyezni, el a könnyekig.

És minden hónapban egyszer muszájból hazamenni!

Mert itt is, akár odahaza,

a törvényhozók a törvényt tiszteltetik.

De elébb hordani s rakni a téglát, csempét, szarúfát.

Napi tizenkét órán át

állni a nemzet sarát,

haza magasra,

fönnebb,

fönnebb!

hogy a tornyos, neo-cikis, bausnassz paloták

túlnőjék itt magát

Budát,

de sosem a lélekben hurcolt

Hargitát!

Aztán hazamenni minden hónapban egyszer.

Fülig lehúzott sapkával,

suhogó rokolyával

penderülni át kínos határokon.

És mint aki kötény alatt lop haza –

besurrogni Maros-Koronkára,

Csíkszentkirályba,

Sepsiszentkirályba,

hű magyar szolgaként Budapestről.

Itthon a csűr a vár.

És itt vár a sok rokon.

Hazavettetni minden hónapban egyszer,

szinte titokban,

akár a parittyakő.

Mert minden hónapban kilobban az

az érvényes útlevél-pecsét.

Hé, földi! Hé, magyar!

Magyarországra jársz ám,

és nem turistaként!

Fölhúztad ügyesen

magos Déva várát

– igaz, asszony s gyermek

adta meg az árát –,

nosza, rakd fel,

rakd a snájdig palotát, és onnan

tervezd majd, Isten közelében

az állványokon

Holnapra mi lészen odaát?

Minden hónapban egyszer rohamra indulni,

visszafoglalni Erdélyt

a falut, a kézfogást,

áldott ostyaként magadhoz venni

az otthoni vigaszt és biztatást.

És harmadnapra föltámadva,

bevenni új erővel ezeregyszer is Budát,

építve , takarítva

holt fáradtan, sör mellett aluván,

és megint krumpliföldön, pincében,

szigorú és lesi káeftékben

egyre

töpörödve

Egy teljes, egész nemzet

számára gyűjtögetve.

És megintelen indulni haza az immáron

két oldalról is meleg határon

Elereszt Buda vára

és várva vár otthon a szigorú

Tamási meg Márton Áron

Szemébe néz itt is, ott is

annak, aki lát –

minden hónapban egyszer haza kell menni!

Nehogy tán langyuljon

a szeretet

a honi szántó, kaszáló,

erdő iránt

Egy marék jó forinttal a bekecs alatt

visszhangra dünnyögni

mit sok unoka a tetőkről kiált:

…ne hagyd elveszni…!

Ne hagyd odaveszni minden hónapban Apát!

Mert ki vagyon fizetve, pecsét is van

benne…

Minden hónapban egyszer harangoznak

magyar szolgaságra,

székely türelemre.

Gaz nehogy fölverje.

El ne jegyezze semmi.

Hát minden hónapban egyszer

ugyanaz időben,

mint maga az Isten –

két hazában kelletik

jó magyarnak lenni.