A Román Kerékpáros Szövetség elnöki tisztségét is betöltő Novák Eduárd a történtekről azt közölte: Edmond fia és Ingrid lánya a konstancai országos versenyre készülve edzettek az úton, hátulról nagyapjuk kísérte őket autóval. Csíkmindszenten egy kanyarban egy szemből jövő személygépkocsi – amelyet az FK Csíkszereda igazgatója, Szondy Zoltán vezetett – levágta a kanyart, és a szembejövő sávra került, ahol elütötte a fiút. Novák Eduárd arra kéri az autóvezetőket, hogy „tartsák tiszteletben a közutakon levő kerékpárosokat, mert nekünk is jogunk van ott közlekedni. Szabályosan megyünk, arra kérjük, hogy ők is tiszteljenek minket, vezessenek a szabályok betartásával, nekik is vannak gyermekeik otthon. (...) Edmond nyolcszoros országos bajnok, a legjobb a saját korcsoportjában, évek óta gyakorolja ezt a sportot, sokat fektettünk a karrierjébe, amely nagyon ígéretes. Egy arrogáns sofőr miatt tragédiák következhetnek be, életutak változhatnak meg. Most sokkos állapotban van a gyermek, hallani sem akar a bicikliről” – nyilatkozta a kerékpárversenyző. Gheorghe Filip Hargita megyei rendőrségi szóvivő szerint a balesetért a személygépkocsi vezetője hibáztatható, aki ellen gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt folyik kivizsgálás. (Maszol.ro)

ROSSZ TANULÓK BOSSZÚJA? Tíz osztály naplóját és az igazgató számítógépét is elégették ismeretlen tettesek a Iaşi megyei Belceşti község Victor Mihăilescu Craiu nevű szaklíceumában. A rongálók péntekre virradó éjszaka hatoltak be az – egyébként webkamerával is felügyelt – iskola területére. A rendőrség megkezdte a bűnügyi kivizsgálást, a megyei tanfelügyelőség pedig a diákok eddigi tanulmányi eredményeinek (jegyeinek) helyreállítását az ellenőrző füzetekből, dolgozatokból és a tanárok feljegyzéseiből. (Agerpres)

ÉS MÉG MI VAGYUNK IRREDENTÁK. A románok jókora többségének még mindig nem elég nagy Románia: az INSCOP közvélemény-kutató intézet szerint közel kétharmaduk támogatná, hogy bekebelezze a Moldovai Köztársaságot. Pardon, ahogy ők fogalmaznak: hogy egyesüljön vele. A bombasztikus nevű – és „alapos elemzéseiben” a magyarok és Magyarország ellen következetesen uszító, amúgy az akadémia egyik intézetéhez tartozó – Információs Hadviselést és Stratégiai Kommunikációt Elemző Laboratórium (LARICS) megbízásából áprilisban készített felmérés szerint a megkérdezettek 65,1 százaléka támogatja, hogy Románia annektálja Moldovát, és csak 22 százalék ellenzi. A válaszadók 53,6 százaléka szerint Románia erősebbé válna, ha magához csatolná az Európa egyik legszegényebb országának számító Pruton túli államot. A válaszadók 84 százaléka büszke arra, hogy román, 94,8 százalék szerint egy román állampolgárnak kötelező ismernie a román nyelvet, ugyanakkor 80,3 százalék szerint Romániának védenie kell az ország területén élő nemzeti kisebbségek jogait. A kommunizmusról is kérdezték őket, 27,2 százalék szerint jót tett Romániának, 29,6 szerint inkább rosszat, 34,3 százalék pedig úgy véli, hogy a dolgok összetettebbek, mivel az 50-es évekbeli kommunizmus egy dolog, Ceauşescu korszaka viszont más. (Főtér)