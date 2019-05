Kikre bízzuk magunkat?

A hirdetőtáblákhoz is közel kell menjek, hogy lássam, kikre bízzuk Európát és magunkat. Nem költözöm a déli megyékbe, mert az ott élőket sem biztatják azzal, hogy ha elmennek szavazni, akkor némi ajándék üti markukat, valamint miccs és sör a gyomrukat. Így semmi remény arra, hogy Dragnea úr ismét felélessze a halottakat saját, Teleorman megyéjében, mint 2012-ben, mikor az elhunytak a mennyei magasságokból a szociáldemokraták ígéreteit látván úgy érezték, hogy még a végítélet napja előtt érdemes feltámadniuk, és annak rendje módja szerint vissza is jöttek szavazni.

Mostanra a szociáldemokraták oda jutottak, hogy maholnap sehová sem mehetnek kampányolni, mert mint Dragnea úr mondta: „Bárhová megyünk az országban, üldöz minket egy csapat semmirekellő”. Megsemmisítésüknek és ellehetetlenítésüknek már korábban is voltak jelei. Tavaly a pártvezér, Dragnea említette, hogy halálos fenyegetést kapott, és 2017 áprilisában kísérlet is történt láb alól való eltevésére. Négy idegen tört volna az életére, akiket egy, a világban híres ember fizetett, de akkor megszabadult. Most viszont az unió akarja őt eltüntetni. Aztán az is kiderült, hogy a volt vízügyi és erdőgazdálkodási minisztert, Doina Pană asszonyt addig mérgezték higannyal, mígnem olyan állapotba jutott, hogy le kellett mondania. Kedd este a bukaresti főpolgármester számolt be a tévében arról, hogy egy 4 centiméteres drótot találtak vastagbelében, mikor hátulról beléje kukucskáltak. Eddig csak azt hittem, hogy karót nyelt, erre meg kiderült, hogy drótot. Azt maga sem sejti miként kerülhetett emésztőrendszerébe a drót. Mivel elpártolt Dragneáéktól, gyanítható, hogy ők dugták fel, vagy le neki.

A kormánypártnak nehéz kampánynapjai vannak, sok helyen kérdőre vonják és kifütyülik őket. Ráadásul nyomdokaikban jár Iohannis, aki viszont ellenük kampányol. Megmondta kerek-perec Jászvásáron: nem mehet így tovább, hogy egyes bűnözők felkapaszkodtak a hatalom csúcsára. És arra biztatja hallgatóságát, hogy mindenki menjen el szavazni, és népszavazni jövőnkért s gyermekeink jövőjéért, mert ezzel állítólag azt bizonyítjuk, hogy mi nem vagyunk tolvaj nemzet, hanem becsületes.

Nekünk, magyaroknak szerencsénk van, mert a szociáldemokrata Dragneaék jelöltjein kívül szavazhatunk másra is. Például a fél- és gyászmagyar Ludovic Orban által javasolt listavezető, magyarfaló Rareș Bogdanra. Orban becsületes, mert nekünk az égvilágán soha semmit nem ígért, és azt be tudja tartani, sőt, ott támadott és támad, ahol csak tud, így legalább mi is tudjuk, hogy mit várhatunk tőle. Ilyen karakán a Népi Mozgalom Pártjának vezére is, a vigyorgó Traian Băsescu, akire hősiesen rászavaztak a magyarok, és ő hálából csak akkor csapott be, amikor tudott. Most legalább tudjuk pártjáról is, hogy mire számíthatunk, mert a jelöltjei közt első helyen csupa hazafi tanyázik. Ugyanilyen jó atyafiak lehetnek a Victor Ponta Pro Románia Pártjának EP-s listáján is, akik többek közt azzal buktatták meg az Ungureanu-kabinetet, hogy az a magyaroknak kedvező kormányhatározatot hozott a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem ügyében. De szavazhatunk az USR-PLUS csúcsjelöltjére, a Nagyrománia Pártban a Corneliu Vadim Tudor keze alatt felcseperedett Dacian Cioloșra is.

Ha nem akarjuk a felsorolt pártok jelöltjeit megválasztani, akkor a dolgot könnyen meg lehet oldani. Egyszerűen nem megyünk el szavazni. Sajnos, ha nem fárasztjuk magunkat és otthon maradunk május 26-án, akkor pontosan ezen pártok valamelyikének adjuk el voksunkat!

Az INSCOP közvélemény-kutató áprilisi felmérése az RMDSZ-nek 4,8 százalékos eredményt jósol, miközben a március 5–13. közti még öt százalékon felülit. Ha még sokat filozofálnak és ellenkampányolnak a magyar sértődöttek, ellendrukkerek, és nem megyünk el szavazni, akkor elérhetjük – amit megérdemlünk –, hogy ne legyen romániai magyar képviseletünk az Európai Parlamentben. Illetve akkor majd az előbb felsorolt román hazafiak fogják képviselni érdekeinket Brüsszelben. Tetszik-nem tetszik, ez a helyzet.