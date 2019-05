A huszadik egyetemi ballagás Kézdivásárhelyen

Előző írásunk

2019-05-18: Közélet - Demeter Virág Katalin:

A Vadon Egyesület révén idén Sepsiszentgyörgy is csatlakozik a gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztiválhoz, s a rangos rendezvénynek nem csupán társszervezője, de vetítési helyszíne is lesz – jelentette be pénteken Demeter János ügyvezető igazgató. A magyarországi fesztivállal egy időben, május 24–26. között a megyeszékhelyen 27 filmet vetítenek le díjmentesen a Művész moziban, illetve Babeş–Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozatán, ahol környezettudományi kar is működik.