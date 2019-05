Az Ezüst Akadémia évadzáró ünnepségei

SEPSISZENTGYÖRGYÖN a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében május 21-én, kedden 17 órától kerül sor az Ezüst Akadémia 2018/2019-es évadzáró ünnepségére. Az előadás-sorozat az 50 év felettieket szólította meg, akik Sepsiszentgyörgyön kéthetente ingyenesen vettek részt az előadásokon 2018. október 9-e és 2019. május 21. között a kollégium konferenciatermében. A tanévzáró ünnepségen az oktatási program szervezői köszönetet mondanak a hallgatóknak. A helyet adó intézmény és a város vezetősége beszéddel, köszönetnyilvánítással készül, dísz- és emlékokleveleket adnak át a jelenléti űrlap alapján minden hallgatónak.

KÉZDIVÁSÁRHELYEN a Vigadó Művelődési Ház nagytermében május 23-án, csütörtökön 16.30-tól kezdődik a tanévzáró ünnepség, amelyen regisztráció alapján lehet részt venni.

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház ma 19 órától Nem fogadott hívás(ok) című előadását játssza a Háromszék Táncstúdióban (rendező: Sebastian Marina). Az előadás megtekintése 14 éven aluliak számára nem ajánlott. * Május 23-án, csütörtökön 19 órától Danse Noir (rendező-koreográfus: Barta Dóra) a Háromszék Táncstúdióban.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sep­siszentgyörgyi magyar színház kamaratermében ma 19 órától Pintér Béla Kaisers Tv, Ungarn (rendező: Porogi Dorka) – ötvenedik előadás.

ANDREI MUREŞANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház a Művész Teremben május 21-én, kedden 19 órától Roland Schimmelpfennig Dragonul de aur – Az aranysárkány (rendező: Catinca Drăgănescu), május 23-án, csütörtökön 19 órától A csend is lélegzik – Şi liniştea are puls – Brad Birch darabja alapján (rendező: Horea Suru).

Zene

HANGVERSENY. Május 21-én, kedden 19 órától az Árkosi Művelődési Központ Bástya Termében (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám) fuvola- és kamarazene-hangversenyen fellépnek a brassói Transilvania Egyetem zenetagozatos diákjai: Márton Emőke, Hajdú Zsuzsa, Kakasi Nóra, Kozma Noémi, Georgiana Dedu, Diana Cristea, Kovács Hunor. Irányító tanár: dr. Filip Ignác, zongorán kísér: dr. Liliana Iacobescu és dr. Mihaela Pavel.

ÉVADZÁRÓ HANGVERSENY A SZÍNHÁZBAN. A 2018/2019-es hangversenyévad utolsó koncertjére május 24-én, pénteken 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színházban kerül sor. Ezúttal a marosvásárhelyi Állami Filharmónia műsora örvendezteti meg közönségét. Az előadók repertoárjában francia, orosz, osztrák, amerikai zeneszerzők művei szerepelnek. Karmester: Adrian Petrescu.

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES KOVÁSZNÁN. Május 29-én 19 órától a Kovásznai Műve­lődési Központban kerül sor a sepsiszentgyörgyi Háromszék Tánc­együttes Vágják az erdei utat... című folklórelőadására. Rendező-koreográfus: Ivácson László. A jegyek ára: 20 lej felnőtteknek és 10 lej diákoknak, nyugdíjasoknak. Helyfoglalás, a kovásznai művelődési ház jegyirodájában hétfőtől csütörtökig 7.30–15, szom­baton 7.30–13.30 óra között, valamint a 0267 340 394-es és a 0744 364 250-es telefonszámon.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ mai adása: 14.45-től és 17 órától Görgényi Tünde műsorvezető fogadja az imaszándékokat; 15 órától irgalmasság rózsafüzére; 15.20-tól zenés köszöntő; 17.15-től örvendetes rózsafüzér; 17.50-től lorettói litánia; 18 órától szentmise Gyergyóremetéről; 18.50-től A hét plébániája; 19 órától Mennynek királyné asszonya; 19.30-tól műsorismertető; 19.35-től esti mese; 19.40-től zsolozsma – esti dicséret; 21.15-től a béke rózsafüzére; 22 órától zsolozsma – kompletórium. Honlap: mariaradio.ro.

Kockaforgatók bajnoksága

A brassói Áprily Lajos Főgimnáziumban május 23-án 13.30-kor megtartják a Rubik-kockát (3 × 3, 4 × 4, 5 × 5 stb.) forgatók hagyományos bajnokságát. Erre a versenyre diákokat, felnőtteket várnak az ország bármely részéről. Jelentkezni dr. Bencze Mihálynál lehet a 0723 609 909-es telefonon.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Kézdiszentkereszten a héten naponta 9–16 óráig, Ozsdolán kedden 8–15 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy május 21-én, kedden 8–15 óráig az ivóvízhálózat mosatási munkálatai miatt nyomásproblémák léphetnek fel, az ivóvíz zavaros lehet és időnként megszakadhat a szolgáltatás Gidófalván.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 19–23 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

KÉZIMUNKAKÖR. A Háromszéki Fürge Ujjak Kézimunkakörbe a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 16 órától várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni stb.) szerető fiatalt és időset.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és szerdán 17.30-tól balett és kortárs tánc diákoknak, 19 órától kezdő társaságitánc-tanfolyam felnőtteknek. Telefon: 0722 233 774.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

MÉRÉS. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden hétfőn 16–18 óráig vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérést végez a kovásznai művelődési ház épületében. Érdeklődni a 0742 391 320-as telefonon lehet.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ VERSENY. Sepsiszentgyörgy főterén május 21-én, kedden 9 órakor kezdődik a diákok elsősegélynyújtó versenye.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Ma 13 órától Nagyborosnyón, kedden Cófalván, Várhegyen és Lécfalván a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, emellett szelektív hulladékot gyűjt a Tega. 5 kg leadott üvegért cserébe 0,5 liter Igazi Csíki Sört adnak (síküveget nem fogadnak el).

A SZÉKELY MIKÓ KOLLÉGIUM VÉNDIÁK TÁRSASÁG az iskola közeledő 160. évfordulója alkalmából a díszteremben május 22-én, szerdán 18 órakor megbeszélésre várja a 2010 előtt érettségizett osztályok találkozóinak szervezőit.

A NYUGDÍJASOK SUGÁS SZER­VEZETE üdülést szervez Hajdúszoboszlóra. Még lehet jelentkezni a június 2–9–16-ai, szeptember 8–15–22-ei csoportokba. Érdeklődni a Lábas Házban levő székházban vagy a 0267 318 160-as telefonon lehet.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utca 4. szám alatti Dona 392-es (telefon: 0372 409 392 éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utca 1. szám alatti Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Megjelent

A májusi Nőileg címlapfotóját és vezető témáját Nyisztor Ilona, a csángók nagykövete szolgáltatja, aki így figyelmeztet a vele készített életinterjú kapcsán: Vigyázzatok, nehogy csángókká váljatok! A további rovatok közül kiemeljük a Kopogtatót, amelyből megismerhetjük Románia egyetlen hivatalosan is bejegyzett lakáséttermét Sepsiszentgyörgyön, amelyet Tőkés T. Erika álmodott meg és hozott létre. A vezet a nő rovatban három hölgy – köztük a sepsiszentgyörgyi Bereczki Kinga, a Háromszéki Közösségi Alapítvány ügyvezetője – járja körbe a vezetői képességek témakörét, dilemmáit, és beszélnek arról is, hogy önbizalom és önismeret nélkül nem megy. Az e havi lapszám többek között bemutatja Kézdivásárhelyt, az udvarterek városát is. Az erdélyi nők magazinja kapható a H–press hírlapárus standjain vagy előfizethető a lapkihordóknál.