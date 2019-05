Előző írásunk

Sepsiszentgyörgyön dől majd el a 2018–2019-es női kosárlabda Nemzeti Liga bajnoki aranya, miután a címvédő Sepsi-SIC együttese elbukta az egyik fél három győzelméig tartó döntő második szatmárnémeti összecsapását is, és így a helyi VSK 2–2-re módosított a párharc állását. Zoran Mikes tanítványai úgy veszítették el 59–56 arányban a találkozót, hogy hétpontos előnyük is volt, mezőnyből messzemenően pontosabban dobtak, mint ellenfeleik, és a mérkőzés 34. percében öt személyi hibával kipontozódott a házigazdák 32-es számú játékosa, Brittany Denson. A szatmári együttes szombati sikeréhez többek között kellett Oláh (Orosz) Andrea extra teljesítménye is, aki a mezőny legeredményesebb játékosakét a 18 pontjából 12-t triplából szerzett. A finálé mindent eldöntő ötödik összecsapását kedden 19 órától a Sepsi Arénában rendezik meg.