Cserkészolimpia Kézdivásárhelyen

Kerekes László, a Boldog Özséb római katolikus templom plébánosa, cserkészparancsnok elmondta: immár ötödik éve, hogy az általa vezetett cserkészcsapat megszervezi a nagy cserkésznapot, amelynek előzményeként biztatták a kézdiszéki cserkészcsapatokat, szervezzenek egy-egy közös eseményt, amelyre a többi csapatot is meghívják. Így Torján az Erzsébet bált, Kézdiszentléleken a húsvéti bált, Kézdialmáson a farsangi bált, Gelencén pedig a szüreti bált mutatták be, Bereck és Ozsdola a következőkben szervezi meg a rendezvényt. Idén a kovásznai cserkészcsapat is bekapcsolódott a nagy cserkésztalálkozóba.

A cserkészparancsnok azt is elmondta, hogy Háromszék cserkészkörzet Brassót és Sepsiszentgyörgyöt is magában foglalja, de a távolság miatt csak felső-háromszékiekre szorítkoztak. Azt is megtudtuk, hogy azért cserkészolimpia, mert a programban stafétajátékok és különféle vetélkedők szerepelnek. A rendezvény célja – hangsúlyozta a cserkészparancsnok –, hogy megerősítsék egymást a cserkészéletben és találkozzanak egymással.