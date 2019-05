Szombaton délben még félő volt, hogy a szakadó esőben elúszik az oltszemi Mikó-kastély udvarán szervezett első erdélyi barbeque- (BBQ) fesztivál, legalábbis, ami annak a közönséget érintő részét illeti, azonban a délután folyamán felderült az idő, így végül mindkét napon többezres tömeg bulizott a koncerteken, és nagy figyelem övezte a grillsütő versenyt és a kísérőprogramokat is.

Szombaton kora délután csupán néhány tucat ember lézengett a kastély hátsó udvarán felállított sörsátrak alatt, a parkolóba érkező autók összevissza csúszkáltak a sárban, a gyermekfoglalkozásokon pedig csak egy-két bátrabb apróság és szülő vett részt. Azonban, ahogy az eső elállt, egyre több látogató érkezett, és megtelt élettel a kastély.

Az események két helyszínen zajlottak: a hátsó udvaron gyermekfoglalkozások, gasztronómiai különlegességek és koncertek várták a látogatókat, a kastély előtti Street food udvarnak nevezett téren pedig nemzetközi barbeque- (grillsütő) versenyt láthattak az érdeklődők, mely Romániából elsőként került be a Kansas City Barbecue Society (KCBS) hivatalos versenynaptárába.

A Transylvanian BBQ Festival arculatát elsősorban a gasztronómia határozza meg. Szombat délután Radu Zărnescu séf és a Masters of Flames Culinary Division élő sütés bemutatóját követhette figyelemmel a közönség, majd kezdetét vette a verseny. A smokernek nevezett gépekben egész éjszaka sütögettek a versenyzők, a nemzetközi zsűri pedig négy különböző sült (csirke, borda, „boston butt” és szegy) elkészítését pontozta. Ezenkívül, más rangos versenyekhez hasonlóan, itt is volt egy ötödik kihívás is: a mistery box-nak nevezett ételkülönlegesség elkészítéséhez általában helyi alapanyagot szoktak kínálni a szervezők, mely ezúttal Bertis csülök és szarvasmell volt.

Grubisics Levente, a Sepsi Rádió vezetője és a rendezvény egyik fő szervezője lapunknak elmondta, hogy nyolc országból 17 csapat vett részt az idei versenyen, melyek között hat romániai volt. Hangsúlyozta, hogy egy amerikai résztvevő is érkezett, akinek a jelenlétét azért tartják fontosnak, mert ez a rendezvény valójában az autentikus amerikai gasztrokultúrát népszerűsíti. Tegnap 12 és 14 óra között adták le a versenyzők sültjeiket a zsűrinek, mely 17 órakor hirdette ki a verseny győzteseit. Az első díjas Grand Champion az IQ BBQ nevű holland csapat, a második helyezett az Uncle Tony’s Cockney Q nevű brit csapat lett, akik 1500 és 1000 euró díjban részesültek. A legjobb Romániai együttes a szovátai lett, akik meghívást kaptak egy idei amerikai BBQ-versenyre.

A Miénk a kastély elnevezésű gyermekfoglalkozások során a Csiporkázó játszóház jóvoltából különböző fonástechnikákat tanulhattak, valamint hagyományos játékokat (ostor, bodzapuska) ismerhettek meg és készíthettek el az érdeklődők, a Kovászna Megyei Vöröskereszt munkatársai pedig a kastély tematikának megfelelően pajzsot, tükröt, fáklyát, koronát, katapultot, sárkányt és más érdekes játékokat vagdostak, festettek a gyermekekkel. A foglalkozások vezetői lapunknak elmondták, hogy az esős idő ellenére is sokan meglátogatták őket, és az ő sátraikban lehetett megtekinteni a Lovagok lakomája elnevezésű gyermekrajzverseny alkotásaiból készült kiállítást is.

Állatsimogató is működött a közelben, ezenkívül pedig lovagolhattak és a lovas hintózást is kipróbálhatták a vendégek a kastély udvarán. Mindezek mellett nagyszerű koncerteket kínált az érdeklődőknek az első erdélyi BBQ-fesztivál: a gyermekközönséget a Mesehetes, az Új Bojtorján és a Karaván zenekar várta, a felnőttek pedig a 4S Street, a Pince Band, a Taxi, az Új Bojtorján, a Zanzibár és a Bódi László Cipő nélkül tovább működő Republic nagyszerű koncertjén tombolhatták ki magukat az éjfélig tartó bulik során.

Hogy miért éppen barbeque-fesztivál indult Oltszemen, arról Grubisics Levente lapunknak kifejtette, hogy pár éve egy szentgyörgyi csapat is részt vett egy nemzetközi BBQ-versenyen, és az ő beszámolóik alapján döntötte el a megyei önkormányzat, hogy Háromszéken is meghonosít egy ilyen fesztivált. „Ugyan nem szerves része a mi kultúránknak, de egy olyan rendezvényről van szó, amellyel magunkra tudjuk vonni a nemzetközi figyelmet” – tette hozzá.