Virágos versenyben Sepsiszentgyörgy

Sepsiszentgyörgy önkormányzata is csatlakozott a Magyar Turisztikai Ügynökség által idén 26. alkalommal meghirdetett Virágos Magyarország versenyhez – jelentette be Antal Árpád polgármester, hozzátéve: lakótársulásokat, vállalkozásokat, illetve magánszemélyeket is megkerestek már, arra kérve mindenkit, hogy lehetőségeik szerint próbálják minél hangsúlyosabban „felvirágoztatni” a környezetüket.

Újságírói kérdésre az elöljáró rámutatott: mivel a jelentkezés friss, a részletekről keveset tudnak, és valójában nem is az a lényeg, hogy a város nyerhet-e vagy sem a megmérettetésen, inkább hozadéka egy ilyen megmérettetésnek, hogy még több virág díszítse majd a települést.

Amint arról lapunkban korábban beszámoltunk, az anyaországi környezetszépítő megmérettetés idén első alkalommal nyitja meg kapuit az erdélyi (általában a Kárpát-medencei) települések számára is. A szervezőbizottság és a Magyar Turisztikai Ügynökség a napokban egy hónappal, június 1-jére bővítette a jelentkezési határidőt. A vetélkedő idei meghirdetésekor Borbás Marcsi, a rendezvény fővédnöke egyebek mellett azt is bejelentette: nemcsak a versenyzők köre, de a kiírás és az értékelés módja is változik az előző évekhez képest. Nagyobb hangsúlyt fektetnek a fenntarthatóságra, a környezettudatos nevelésre, és regionális szinten is díjazzák majd a településeket, így még többen kaphatnak esélyt az elismerésre.

A zsűri idén is kiemelt figyelmet fordít a települések tisztaságára, gondozottságára, a zöldfelületek, közterületek, közintézmények állapotára, és értékelik azt is, hogy milyen programokat szerveznek a közösség zöldügyekben való mozgósítására. A tavaly a még csak országon belül meghirdetett versenyre – nyolcéves rekordot megdöntve – 324 település regisztrált. A fődíj Magyarország képviselete a 2020-as Európai virágos városok és falvak versenyén (Entente Florale Europe).