Összefogtak az elfogadásért

Sepsiszentgyörgy önkormányzata is csatlakozott a Magyar Turisztikai Ügynökség által idén 26. alkalommal meghirdetett Virágos Magyarország versenyhez – jelentette be Antal Árpád polgármester, hozzátéve: lakótársulásokat, vállalkozásokat, illetve magánszemélyeket is megkerestek már, arra kérve mindenkit, hogy lehetőségeik szerint próbálják minél hangsúlyosabban „felvirágoztatni” a környezetüket.