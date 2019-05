A legutóbbi hat mérkőzését elveszítő sepsiszentgyörgyi csapat az előző fordulóban szezonbeli legsúlyosabb vereségét szenvedte el a FCSB együttesétől, azonban a Costel Enache irányította gárda sem áll a helyzet magaslatán, hiszen a 9. körben az FC Viitorul otthonából távozott három kapott góllal és pont nélkül. Mind a Sepsi OSK, mind pedig az Astra Giurgiu teljesítménye messze elmarad a playoffban szereplő másik négy csapatétól, bár a Duna-parti labdarúgók annyival előrébb állnak, hogy áprilisban legalább az egymás elleni mérkőzést sikerült megnyerniük Mike Cestor hajrában szerzett találatának köszönhetően. Ezt megelőzően a csapatok az alapszakaszban kétszer találkoztak, az odavágón osztozkodtak a pontokon, ugyanis Laurențiu Buș góljára Marko Simonovski válaszolt, majd a háromszéki visszavágón a piros-fehérek Ibrahima Tandia találatának köszönhetően győztek.

A felsőházi rájátszásban a Sepsi OSK és az Astra támadójátéka is jócskán elmaradt a várakozásoktól, kilenc mérkőzésen mindkét csapat támadóegysége mindössze három-három gólt szerzett, ellenben a védelmük is látott már szebb napokat, hiszen a szentgyörgyi csapat 17, a giurgiui gárda pedig 18 gólt kapott. A piros-fehér mezesek mérlege a bajnokságban az eddigi idegenbeli mérkőzéseken négy győzelem, öt döntetlen és nyolc vereség, míg a Giurgiu hazai pályán hatszor nyert, négyszer osztozkodott a pontokon és hétszer kikapott.

„Nem szívesen veszek részt az utolsó mérkőzésünk előtti sajtótájékoztatón figyelembe véve, ahogyan az utóbbi időben alakult a csapat teljesítménye. A játékosok nagy része különböző okok miatt a szerződése lejártával elfutott, szóval 14 labdarúgó maradt, így velük próbálunk helyt állni az Astra ellen. Nem sok csapatnál találkozik az ember hasonló esettel, ennek kapcsán pedig beszéltem Bokor János sportigazgatóval és Hadnagy Attila ügyvezető igazgatóval is, és bízom benne, hogy tanulnak a történtekből, a jövőben pedig nem történik hasonló. Normális esetben egy játékos az utolsó mérkőzés utolsó sípszava után megy vakációra, viszont nálunk nem volt belső szabályzat, így a játékosok azt csináltak, amit ők akartak. Maradt két 17 éves gyerek a játékoskeretben, szeretnék nekik lehetőséget adni a bizonyításra, valamint még az utánpótláscsapatból is beválogattam egy tehetséget. A feladatomat elvégzem, és remélem, a játékosok is hasonlóan cselekednek” – mondta Marin Barbu vezetőedző, aki hozzátette, hogy nagy teljesítmény playoffba jutni, azonban a jövőben nagyon nehéz lesz megismételni ezt a bravúrt.

Ousmane Viera a sajtótájékoztatón elmondta, jó idény van mögöttük annak ellenére is, hogy a felsőházi rájátszásban nem nyertek egyetlen mérkőzést sem. A 32 éves labdarúgó szerint a playoffban nagyon gyengén játszottak, viszont sikerült a legjobb hat csapat közé jutniuk, ami nem egyszerű feladat. Az elefántcsontparti hátvéd megérti a szurkolók csalódottságát, hiszen ebben az évben nem sok okot adtak az örömre, és véleménye szerint ezért a játékosok teljes mértékben hibásak, mert ők vannak a pályán. Viera újságírói kérdésre válaszolva jelezte, az idény végén lejár a szerződése, azonban, ha a klub marasztalná, ő nyitott lenne az újratárgyalásra.

További eredmények: * playoff 10. forduló: Craiova–FC Viitorul 1–2 (gólszerzők: Martic 16., illetve Mihăilă 70. – öngól, Drăguș 90+3.), FCSB–Kolozsvári CFR 1–0 (gsz.: F. Teixeira 53.) * playout, 11. forduló: FC Botoșani–Medgyesi Gázmetán 1–0 (gsz.: Rodriguez 44. – tizenegyesből), Jászvásári Poli–FC Hermannstadt 1–1 (gsz.: Nascimento 64. – tizenegyesből, illetve Stoica 86.), Concordia Chiajna–Dinamo 0–2 (gsz.: Montini 60., Jaadi 75.), FC Voluntari–Dunărea Călărași 0–0.