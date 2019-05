„ Ha a kicsinyhitűséget levetkőzzük, akkor akár három európai parlamenti képviselői helyet is megszerezhet az erdélyi magyarság, de ha 5,0 százalék lesz a végeredmény, akkor csak egy EP-képviselő jut be” – hívta fel a figyelmet Tamás Sándor, az RMDSZ háromszéki elnöke. Meglátása szerint politikai és gazdasági kérdés is, hogy legyen az erdélyi magyar közösségnek európai parlamenti képviselete.

Kitért arra, az elmúlt hetek kampánytalálkozói során szembesültek azzal, hogy az emberek konkrétan érzik, hogy a május 26-ai választással milyen veszítenivalójuk és milyen nyernivalójuk van. Név szerint felsorolta, hogy Rareș Bogdan, Traian Băsescu, Dacian Cioloș, Mihai Tudose ott lesz az Európai Parlamentben, és ők nem a mi érdekeinket képviselik. A Klaus Iohannis által támogatott referendum pedig olyan réteget mozgat meg, amely nem biztos, hogy részt vett volna az EP-választáson, ezért emelkedni fog a részvétel, tehát nagyon fontos, hogy minél több erdélyi magyar menjen el szavazni, erősítette meg Tamás Sándor.

Az elmúlt hónapokban a román nemzetállami boszorkánykonyhákban – különböző elemzők, tanácsadók többek között a Román Akadémia környékén is – egyértelműen megfogalmazták, hogy a román nemzetállam építése szempontjából a következő legfontosabb lépés az etnikai alapú politikai szervezetek felszámolása, figyelmeztetett Antal Árpád, az RMDSZ sepsiszentgyörgyi elnöke. „Ezt kétféleképpen lehet megoldani, ha vegyes pártot hoznak létre szlovákiai mintára, erre is van már kísérlet, de sokak számára még kézenfekvőbb a másik megoldás, hogy az RMDSZ-t a bejutási küszöb alá nyomják. Az elmúlt időszakban egyértelmű a cél, hogy az erdélyi magyarságot meggyengítsék” – fejtette ki Antal Árpád.

„ Az RMDSZ és az erdélyi magyarság harminc éve él együtt, ez idő alatt volt jó és rossz is, és ahogy lenni szokott, hajlamosak vagyunk inkább rosszra emlékezni. Az RMDSZ nem egy tökéletes politikai alakulat, nem tökéletes emberek politizálnak benne. Meggyőződésem, ahogy Európa számára sincs más út, mint az EU, ugyanúgy az erdélyi magyar közösség képviselete szempontjából sincs jobb politikai struktúra, mint az RMDSZ” – mondta a sepsiszentgyörgyi elöljáróm hozzáfűzte, bízik benne, az emberek felismerik vasárnapi voksuk jelentőségét.

Lehet bírálni az RMDSZ-t, de a vitákat közösségen belül kell rendezni – érvelt Vincze Loránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselőjelöltje, a FUEN elnöke. Meglátása szerint, amikor sorsdöntő kérdés előtt állunk, félre kell tenni az ellentéteket annak érdekében, hogy ne fosszuk meg magunkat a lehetőségektől. Kiemelte, az RMDSZ az elmúlt három évtizedben bebizonyította, hogy nélküle a magyarság nem tud eredményeket elérni. „Ha nem vagyunk ott minden döntéshozatali szinten, azzal közösségünket fosztjuk meg az érdekérvényesítés lehetőségétől, ez öncsonkítás, ezt nem engedhetjük meg magunknak” - mondotta,

Román érzelmi kérdést kreáltak az úzvölgyi esetből