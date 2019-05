A döntők döntőjét játsszák ma a megyeszékhelyi Sepsi Arénában, hiszen a bajnoki címvédő Sepsi-SIC együttese 19 órától a Szatmárnémeti VSK csapatát látja vendégül a 2018–2019-es női kosárlabda Nemzeti Liga fináléjának ötödik és egyben utolsó mérkőzésén. „A szezon utolsó harca előtt állunk, és reménykedem abban, hogy megnyerjük ezt a háborút. A döntőben elvesztettünk két csatát, de most együtt megyünk háborúba, ezért aki teheti, jöjjön ki erre a meccsre” – nyilatkozta a zöld-fehérek edzője, Zoran Mikes a bajnokcsapat tegnapi sajtótájékoztatóján. A tréner azt is reméli, hogy szurkolóink ezúttal is a lányok mellé állnak, hiszen fontos a támogatásuk.