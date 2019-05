A névvel ellentétben a verseny „csak” 23 kilométer hosszú, ami közelebb áll a félmaratoni távhoz, mint a maratonihoz. A szervezők mégis a Tusnád Maraton elnevezés mellett döntöttek, mert a futóknak a 23 kilométer mellett még 750 méter szintkülönbséget is le kell küzdeniük. A kettő együtt pedig már hasonló megterhelést jelent, mint egy hagyományos maraton. A 23 kilométert egyéniben, valamint váltóban is lehetett teljesíteni, akik pedig nem akartak szaladni, azok a hét vagy a tizennégy kilométeres gyalogtúra közül is választhattak. A 23 éves háromszéki Dániel Attila 1:32:35 órás idővel elsőként végzett a 159 sportolót felvonultató férfi nyílt versenyben. A nők nyílt versenyében 71 futó teljesítette a kitűzött távot, emellett 15 női és 13 férfi váltó tette próbára magát, továbbá 26 vegyesváltó is szerepelt a megmérettetésen.

„Úgy álltam rajthoz, hogy élvezzem a verseny minden pillanatát, és próbáltam a tavalyi időmet túlszárnyalni. 2018-ban Kovács Attila győzött, miután egy izgalmas meccset vívtunk, idén viszont nekem sikerült elsőként célba érnem. Idén az idő nem tartott velünk, a rajt után elkezdett zuhogni, és az egész verseny ideje alatt esett. Az első pillanattól kezdve az élre álltam, a folytatásban pedig fokozatosan növeltem a távolságot a vetélytársak előtt. Végül magabiztosan nyertem meg a versenyt, egy perccel hamarabb értem célba, mint a második helyezett, továbbá az első sepsiszentgyörgyi vagyok, aki a tizenegy éve szervezett Tusnád Maratont megnyertem. Köszönöm a Prodent, a Combridge, az Isostar, a Bellotto, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és a Sepsi ReKre­atív támogatását” – mondta Dániel Attila.

Eredmények, férfi nyílt verseny: 1. Dániel Attila 1:32:35 óra, 2. Kovács Attila 1:33:36 óra, 3. Ionel Rapotan 1:34:10 óra. (miska)