Szotyori forgatag

Fóliavilág a város peremén

Falujárásunkban a települést jól ismerő Miklós András falufelelőshöz csatlakozhattunk.

– Javasolom – mondta –, hogy látogassunk meg egy aránylag kezdő családot, ifjabb Szilágyi Sándort, mert a fiatal termesztőket-termelőket fel kell pártolni!

Kiderült, hogy a fiú az apá­tól, idős Szilágyi Sándortól, tanulta a mesterség alapjait. A kezdetek 2013-ra nyúlnak vissza – tudtuk meg. Hét nagyméretű fóliaház foglalja el a terület tetemes részét, amelyből hármat fűtöttek, a többiben csak kora tavasszal indult be az élet. Aki figyelmesen jár a szotyori utcákon, meggyőződhet, hogy garmadával sorakoznak a fóliasátrak, kevés lehet az a család, ahol hagyományos módon termelik már a zöldségféléket. Szilágyiéknál mindenütt rend és tisztaság van. A házigazda felesége, Szilágyi Nóra készséggel válaszolt kérdéseinkre.

– Közösen végzünk mindent, beosztva, mert a gyermeknevelésre is időt kell szánni. Felváltva dolgozunk, ügyelünk a kisebbik gyermekre, közös olykor a piacozás Csíkszeredában. Nagyobbik kislányunknak Iringó a neve – és már mutatja is a kecses formájú porceláncsészét, melynek díszítése valóban egy kékiringó. Nagyon sokféle virágot termelnek (muskátli, petúnia, bársonyvirág, jégvirág, árvácska, cserepes krizantém stb.), ottjártunkkor éppen a virágpalántákat öntözték. Élmény volt nézni a katonás sorokban álló zöldségpalántákat is.

– Van itt minden, még különlegesség is – mondta a fiatalasszony –, pityókalevelű paradicsom, a régi fajta „döröcskös”, a sárga és koktél is. Kedvencünk a csilipaprika és a fehér özön.



A közélet forgatagában

– Van gondunk a közművelődésre is – mondotta a falufelelős. – Működik egy helybeli kisebb gyermekből álló néptánccsoport, amelynek Gáspár Attila a koreográfusa. Próbálnak rendszeresen, mert az idén is fellépnek a szotyori falunapokon. Időnként szervezünk könyvbemutatókat is. Utóbb Bernád Zoltán magyarországi, de Háromszékhez is kötődő mentálhigiénés szakember mutatta be Köztes lét, avagy köztes élet című kötetét, amelyre a városból is érkeztek érdeklődők.

– Szotyorban immár hagyomány a falunap. Ebben az évben is megszervezik? – kérdeztük a falufelelőst.

– Augusztus 24-re rögzítettük. Erre az alkalomra hivatalos lesz a Zala megyei Kisbucsa, új testvérfalunk is. Bár közel ezer kilométer távolságra van tőlünk, mégis úgy néz ki, hogy élő lesz ez a kapcsolat. Az ismerkedés megtörtént: voltak itt a bucsaiak, mi is leviziteltünk, ezután lép életbe az igazi hivatalos kapcsolat, amelynek valós tartalmat akarunk adni. Zalaegerszegtől 12 km-re fekszik. Az erdőkkel övezett nyugodt és szép környezet lehetőséget ad az év bármely szakában kirándulásokra, az erdők világának megismerésére. Élénk kapcsolatot ápolunk régi testvérfalunkkal, a magyarországi Alsónánával is. A település a Szekszárd környéki dombság déli részén fekszik, a megyeszékhely Szekszárdtól 13 km-re. A rendszerváltás utáni időkben beindult baráti kapcsolatokat továbbra is ápoljuk, évente egy-két alkalommal találkozunk, ismerkedünk közös népi hagyományainkkal. Nána látnivalója – többek között – a falu felett húzódó pincesor, ahol három utcában közel másfél száz különleges kiképzésű borospince található.

– Milyen állapotban van a szotyori kultúrház, mert ha nem lesz kedvező az időjárás, ismét a terembe kell beterelni szereplőket és közönséget.

– A tavaly decemberben sikerült elvégeznünk az épület tetőszerkezetének felújítását a városi önkormányzattól kapott pénzből. Felújíttattuk a tönkrement kéményeket is, amelyek a csempekályhákat szolgálják ki, ha netalán a központi fűtés időlegesen meghibásodna. Itt tartottuk meg a hagyományos színdarabos kosaras bált, és itt került sor a lelkészváltásra is: búcsúztattuk Berszán Sándor nyugalomba vonuló református lelkipásztorunkat és készültünk az új lelkész, Sánta Imre fogadására. Igyekszünk, hogy szórakozás céljából – a rend és a fegyelem tiszteletben tartásával – a helyi fiatalság is igénybe vehesse a kultúrházat. Nálunk 90 százalékban befejeződött a csatornarendszer építése, és most plakátoltuk ki azt a törvényrendeletet, amelynek értelmében a jövő év február végéig minden családnak rá kell csatlakoznia a hálózatra. Sajnos, van néhány olyan mellékutca, ahol nem épült meg a fővezeték, de a városvezetés szerint azt is kiegészítik a pótköltségvetésből. Több helyen sürgető lenne a kanalizálás miatt fellazult utcarészek kavicsozása, erre ígéretet kaptunk a városvezetéstől. Sajnos, a tavalyi pénzügyi helyzet miatt minden helyi óhaj nem teljesülhetett, de kéréseinket ismeri a polgármester úr. Ilyen az Olt folyón átvezető híd megerősítése, a közvilágítás korszerűsítése, amelyre külön pályázat készült. Terveink között szerepel a sportegyesület öltözőjének felújítása, amelynek kivitelezését pillanatnyi telekkönyvi-tulajdonjogi tisztázás akadályoz, de biztató, hogy ez is benne van az idei új költségvetésben.

– Ilyen-olyan „nehézségek” miatt alaposan elhúzódott a szotyori halottasház építésének ügye.

– Én is örököltem ezt a gondot, ami eléggé foglalkoztatja a lakosságot. Ugyanis telek/hely cserére került sor a református egyházközség és a városvezetés között, hisz az önkormányzat nem fektethet be, csak saját területén. Ez meg is történt, de a terület topográfiai felmérőjének tévedése miatt mindent újra kellett kezdeni, ennek következtében elveszítettünk egy évet. Az épületet tervező cég sorozatos késlekedése miatt csak szeptemberben írhatta ki a városvezetés a licitet az épület kivitelezésére, s a hideg évszak közeledte miatt ezt egy cég sem vállalta. Közbejött a hazai minimálbérek emelkedése s ennek következtében az építkezés költségeinek az újraszámolása, amivel ismét késlekedik a szóban forgó tervezőcég.

– Milyen gondokkal számol Ön mint az egyházközség gondnoka a templom és az üresen álló lelkipásztori lakás kapcsán?

– Templomunk sikeres külső javítási-tatarozási munkálatait, beleértve a tető rendbetételét is, a belső munkálatoknak kell követniük. A megrozzant tető miatt meggyengült, megrepedezett az épület mennyezete, álmaim szerint ezt egy szép és hagyományos új kazettás mennyezet­tel lehetne kicserélni, amolyan maksai módra. Régi, XV. századi harangunk és a címeres-virágos mennyezet turisztikai érdekessége lehetne a falunak, de talán még fontosabb lenne arról döntenünk, hogy érdemes-e felújítani a nagyon tönkrement paplakot (hátsó, fából épített falát megtámadta a gomba és megdőlt), avagy újat kellene építeni. Erről egy eljövendő presbiteri gyűlésnek kell döntenie. Egy előzetes felmérést erre már elkészíttettünk. Szerencsénk van, hogy új lelkipásztorunknak van saját lakása a városban, és feladatait zökkenőmentesen el tudja végezni.



Újjáépítették a szotyori Nagy-kúriát

Romos állapotából újította meg a szotyori Nagy család az 1802-ben épült, tekintélyes méretű műemlék jellegű épületet, amely a XIX. század derekán emelt újabb kúria elkészülte után a gabonás nevet viselte. Ez volt a család egykori lakhelye. A régi alapokra emelt kúriában szálloda és vendéglő nyitotta meg kapuit tavaly ősszel, és itt tartották a Kúriák és Kastélyok Egyesületének megnyitóünnepségét is. A hagyomány szerint tulajdonképpen újraszületett egy sepsiszéki irodalomtörténeti emlékhely is, ugyanis a módos Nagy család vendégeként ebben az épületben szállt meg Jókai Mór országgyűlési képviselő, és ennek az épületnek a pincéjében lelhettek rejtekhelyre az üldözött negyvennyolcasok is a forradalom utáni időben. A családot megviselte a lepergett viharos század, deportálásból hazatérve kellett gyakorlatilag visszaszerezniük földterületeik egy részét és újjáépíteniük az ingatlanokat.

– Hét légkondicionált szoba áll a vendégek rendelkezésére saját fürdőszobával, wifi-elérhetőséggel, kozmetikai szalonnal – mutatta be az épületbelsőt a tulajdonos ifj. Nagy Tamás. Elmondta, hogy a történelmi alagsorban hangulatos bár található, és egy 70 fős étterem, mely alkalmas konferenciák, borkóstolók, esküvők, keresztelők és ünnepi vacsorák szervezésére. Épül már a közelben a teniszpálya, most készülnek a leendő vendégek tájékoztatására szolgáló reklám- és eligazító tábláik is, amelyeket majd a legfontosabb pontokon helyeznek el, a műúton és a település területén is.