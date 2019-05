Az erdővidéki polgármesterek tegnap délben Baróton tartott találkozóján a kórházról is szó esett. Balázsi Dénes bardoci polgármester a városi hivataltól származó kimutatásra hivatkozva kérte: mindenki fizesse be azt a támogatást, amit annak idején önként vállalt a teljes régiót kiszolgáló egészségügyi intézmény fenntartása érdekében, vagy tárgyalják újra a megállapodás feltételeit, mert nem helyes az, hogy csak egyesek cselekednek.

A bardoci elöljáró adatai szerint tavaly Barót 30 ezer, Bölön 18,5 ezer, Nagyajta 14 ezer, Bacon 33,3 ezer és Bardoc 40,7 ezer lejt fizetett be, Vargyas pedig egyetlen lejjel sem járult hozzá a kórház megmaradásához. Véleménye szerint nem jól van az, hogy egyesek egy lejt sem adnak, mások pedig csak csepegtetni hajlandóak, mert úgy gondolják, úgy is lehet. Ba­rótot is bírálta, mondván, a város napi 100 lejes kötelezettséget vállalt, s annak még egyharmadát sem fizette be. Lázár-Kiss Barna András polgármester válaszában elmondta: lehet, hogy csak harmincezret fizettek, de örömmel vállalták magukra azt a tízszázalékos önrészt – értéke közel háromszázezer lej volt –, ami lehetővé tette, hogy hamarosan hárommillió lej értékű orvosi felszereléssel lássák el a kórházat.

Tamás Sándor, a megyei tanács elnöke Balázsi Dénesnek adott igazat: ha valamikor azt mondták, kell a kórház, készek áldozatot hozni megmaradásának érdekében, akkor állják szavukat. „Nagy erőfeszítésünkbe került, hogy ez a kórház megmaradjon. Közösen kellett cselekednünk, és szükség volt Cseke Attila volt egészségügyi miniszter befolyására is ahhoz, hogy a mindenki által fontosnak mondott kórház ne zárjon be. Hallom, olvasom, nemrég pályázatot nyertek, idén – többek közt azért, mert a megyei kórház Barót javára lemondott a kormánytól igényelhető pénzről – további fejlesztések várhatóak, s úgy látszik, orvosaink sem vándorolnak el külföldre, sőt, hazajönnek onnan. Készüljünk fel a jobb időszakra, teremtsünk minél jobb feltételeket” – mondotta.