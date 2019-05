A kézdivásárhelyi Béke utcában levő Szentiványi-ház egyik jellegzetes épülete a városnak, amelyhez pajkos anekdoták is kötődnek. Ennek a háznak és tornyának érdekes története van. A felújítás alatt álló kúria a Szentiványi család otthona volt, Szentiványi Árpád ügyvéd (1866–1926) és felesége, Szentiványi Árpádné Bartha Gizella (1859–1947) lakott benne, és nem lévén utódjuk, a feleség az ingatlant végrendeletében a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekségnek (akkor még püspökségnek) adományozta, ők pedig a rendszerváltás után átadták a kézdivásárhelyi római katolikus egyháznak.

A már felújított toronyszoba a férfi-„pipatórium”, kártyaszoba volt. A szájhagyomány szerint ez volt a ház urának a birodalma. A toronyszobába igen keskeny lépcső vezetett fel, ugyanis a ház asszonya (más források szerint a tulajdonos anyósa) igen terebélyes nőszemély volt, aki így nem tudott oda felmenni és a férfimulatságot megzavarni. A lakásban az államosítás után az állami gazdaság működtetett irodákat és étkezdét, majd száz férőhelyes bölcsőde lett, később pedig kör-, majd családorvosi rendelőként szolgált.

Kerekes László, a Boldog Özséb római katolikus templom plébánosa arról számolt be lapunknak, hogy nagyon sokan érdeklődtek, mi történik azokkal az épületekkel, amelyek a Béke utca 34. szám alatt, a Molnár Józsiás parkkal szemben régebb orvosi rendelőként szolgáltak. Eddig a két épület sorsáról azért nem nyilatkozott – hangsúlyozta a plébános –, mert nagyon nehezen teremtették elő a felújításhoz szükséges anyagiakat. Az ingatlan jelenleg a Boldog Özséb-plébániához tartozik. Mivel a templomhoz tartozó közösségeknek nincs elegendő termük, kicsi a templom és a körülötte levő rész, a felújítás lehetővé teszi, hogy a közösségi programokat oda költöztessék át, ott szervezzék meg – mondotta a plébános. Hozzáfűzte: a magyarországi Nemzetpolitikai Államtitkárság és a hívek támogatásával már tavaly sikerült megkezdeni a felújítást, amely jelenleg is zajlik.

Elképzelésük szerint egy Boldog Özséb Közösségi Központot létesítenek a két felújított épületben, így a nem közvetlenül a templomhoz kötött programoknak is szívesen helyet biztosítanak. Idősek klubját, baba-mama klubot, nőszövetséget és cserkészetet is befogadnak majd az épületekben. Ami a templomhoz kötődik – elsőáldozás, bérmálás vagy szentségimádás –, azt körülötte tartják meg a továbbiakban is – szögezte le a plébános, aki azt is elmondta, hogy a munkálatok befejezési határideje ez év december 31. „Jövőben a búcsús ebédet a hívekkel már ott szeretnénk elfogyasztani, hiszen egy szép, nagy ebédlő és konyha is készül” – mondta végezetül a plébános.