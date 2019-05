A jelöltek felét problémásnak találták: az SZDP részéről megvizsgált 15 jelölt közül 14 esetében állapították meg, hogy gondjuk van a feddhetetlenséggel vagy demokráciaellenes nyilatkozatokat tettek. A kisebbik kormánypárt, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége 8 képviselőjelöltje közül 7 problémás; a Nemzeti Liberális Párt 5 (a 15-ből), a Pro Románia 3 (a 6-ból), a Traian Băsescu-féle Népi Mozgalom Párt 2 (a 6-ból), az USR–PLUS szövetség 1 (a 12-ből) jelölttel szerepel a listán. A PRO Demo, a PSR, a PRU és az UNPR egy-egy jelöltjét is a problémások közé sorolták; az RMDSZ részéről egyetlen jelöltet sem „listáztak”. A 3 független jelölt közül 2 esetében állapították meg, hogy az európai értékekkel ellentétes nézeteket vallanak, köztük George Simion esetében is (aki azzal tűnt ki a minap, hogy azt állította, szélsőséges magyarok verték meg Úzvölgyében). (Főtér)

SAJÁTOS SZŰRŐVIZSGÁLAT. Vasárnap a Dâmbovița megyei Târgovişte városában tartotta újabb kampányeseményét az SZDP, amelyen részt vett és dörgedelmes beszédet mondott Liviu Dragnea is. Úgy tűnik, a pártvezér megelégelte, hogy folyton SZDP-ellenes tüntetőkbe botlik, és ráparancsolt a szervezőkre, hogy intézkedjenek az esemény zavartalan lebonyolítása érdekében. Így hát a rendőrök lezárták a város bejáratait: csak azokat engedték be, akik rendelkeztek a behajtásra felhatalmazó SZDP-s matricával és ismerték a titkos jelszót. Miután egy, a jelszót kérő rendőrrel folytatott párbeszéd felkerült a Facebookra, a Dâmboviţa megyei rendőrség közleményben tisztázta, hogy a törvény szerint jártak el, amikor biztosították a helyszínt. Az eseményre érkező tömeg számára egy útvonalat állítottak fel az esemény és az ideiglenesen kialakított parkolók között, ide tényleg csak jelszóval léphettek be az érdeklődők – ismerték el. Ha valamiről, akkor az efféle húzásokról egészen biztosan emlékezetes marad a 2019-es EP-választás kampánya. (Főtér)

PERREL A TÁJÉKOZTATÁSÉRT. Beperelte a kolozsvári sajtósok szakmai egyesülete a város polgármesteri hivatalát, ezúton próbálva arra kényszeríteni az intézményt, hogy a 2001/544-es törvényt betartva tartson sajtótájékoztatókat. Az újságírók úgy gondolják, hogy az új kommunikációs csatornák használata jó dolog, de mivel egyoldalúak, csak kiegészítő szerepük kell hogy legyen, nem helyettesíthetik a sajtó képviselőivel való találkozást és kommunikációt. Kifejtik, a sajtótájékoztatók lényege, hogy az újságírók spontán kérdéseket tehetnek fel olyan témákkal kapcsolatban, amelyek természetesen nem biztos, hogy mindig tetszenek a szervezőknek, de csakis általuk tud kialakulni a hatékony párbeszéd a közigazgatás és a sajtó között, amely utóbbi a közvélemény szószólója. A polgármesteri hivatal sajtóirodája által kiadott hírlevelek, közlemények, rövid beszámolók az egyoldalú kommunikáció eszközei, nem biztosítják a szükséges átláthatóságot, és csak arra jók, hogy a városháza megvalósításait népszerűsítsék. (Főtér)