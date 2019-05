Elhunyt Niki Lauda

Ő az egyetlen, aki a sportág két legnagyobb csapatának színeiben, Ferrarival és McLarennel is győzni tudott. 1976-ban is esélyes volt a győzelemre, azonban csúnya balesetet szenvedett a Nürburgringen, a németországi nagydíjon. Aktív versenyzői pályafutását 171 futamot követően 24 futamgyőzelemmel, 54 dobogós helyezéssel és 420,5 világbajnoki ponttal zárta. Utolsó éveiben a Mercedes Forma–1-es csapatának a tanácsadója volt, emellett szakkommentátorként is tevékenykedett.