Mentésnél nincs könnyű eset

A felkészülést már hetekkel, hónapokkal ezelőtt megkezdték a csapatok. Egyesek már korábban is vettek részt vöröskeresztes versenyen, a tapasztalat minden bizonnyal előnyükre vált, de mert a versenyzők előre nem ismerik a különböző helyzeteket, amelyekben helyt kell állniuk, minden lehetőségre számítaniuk kell. Arra is például, hogy valaki benzint használ, hogy tüzet gyújtson az erdei kiránduláson, aminek az az eredménye, hogy súlyosan megég, vagy egy étteremben az asztalra dőlve találnak egy férfit, amiről első pillanatban az jut eszükbe, hogy esetleg részeg, de amikor ellenőrzik, kiderül, hogy szívrohamot kapott és eszméletlen. Az is előfordulhat, hogy közelükben valaki fuldoklik, és ha nem lépnek közbe, tragikusan is végződhet.

A megye minden szegletéből érkezett közel négyszáz diák nyolc sátorban mentette a bajbajutottakat, ahol az értékelésnél minden lépés számított: helyesen mérték-e fel a helyzetet, hogyan osztották el a feladatokat a csapattagok, milyen lépéseket és milyen sorrendben tettek, végül sikerült-e megmenteni, helyesen ellátni a beteget, sérültet. Az ötvenegy V–VIII. osztályos és huszonnégy középiskolás csapat az elméleti kérdések megválaszolásával kezdte a versenyt, majd korosztálytól függően más-más nehézségű gyakorlati próbákon kellett bizonyítaniuk felkészültségüket.

A Vöröskereszt meghívására a verseny helyszínén közlekedési szabályokat ismertetett a helyi rendőrség, amit a szervezők által felállított kerékpárúton ki is lehetett próbálni, a megyei készenléti felügyelőség pedig bemutatóként egy tűzoltóautóval és egy mentővel vonult ki. A csapatok jól felkészültek, de a szervezők szigorúan pontoztak, mert arra szeretnék rávezetni a diákokat, vegyék komolyan az elsősegélynyújtást, hisz az életben kerülhetnek olyan helyzetbe, amikor valóban életet tudnak menteni. Az Opra Szende irányításával munkálkodó jelen lévő negyven önkéntes egyike lapunknak azt mondta, ha a segítő téved, nagyobb bajt okozhat, mint ami eredetileg van, ezért szerinte mentésnél nincs könnyű eset.

Az V–VIII. osztályosoknál a legnagyobb pontszámot elért csapatok (sorrendben): Vörös osztag (baróti Gaál Mózes Gimnázium), Pulzus (kézdivásárhelyi Molnár Józsiás Általános Iskola), Ajutor la nevoie (sepsiszentgyörgyi Mihai Viteazul Főgimnázium). A középiskolások kategóriájában a Segítség, bajban vagyok és a Gumikesztyű (sepsiszentgyörgyi Református Kollégium), valamint a Masa ma (Mihai Viteazul Főgimnázium) csapatok teljesítettek a legjobban.