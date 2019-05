Ha minden nagyon jól megy, akár idén is elkezdődhet a Farm utca felújítása, de ez inkább elméleti lehetőség, valószínűbb, hogy csak jövőben kerül rá sor – közölte Antal Árpád polgármester, aki szerint az is előfordulhat, hogy minden rosszul megy, és akkor még négy év múlva is porban-sárban fognak járni az ott lakók.