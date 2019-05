Fedett pályával gyarapodott a lovasközpont

A fedett lovarda tervezője a gyergyószentmiklósi Köllő Miklós, akinek munkája nyomán a Benedek-mezeihez hasonló létesítményt avattak korábban Csíkszentsimonban is – mutatott rá sajtótájékoztatóján Sztakics Éva. Sepsiszentgyörgy alpolgármestere kifejtette, a Székelyföldi Lovasközpontot bővítő lovarda 21 millió forintból épült, a megyeszékhely önkormányzata 900 ezer lejjel finanszírozta a munkálatokat. Remélik, a június 2-i avatón jelen lehet majd Potápi Árpád János államtitkár is. A hely adottságai bővítésének célja az volt, hogy minél több gyermek megismerhesse, kipróbálhassa, megszeresse a lovaglást, Benedek-mezőn ugyanis sokan érdeklődnek az oktatás iránt, s azt tapasztalják, különösen a gyermekek körében népszerű a sportág – vázolta az alpolgármester.

Demeter János, a működtetéssel megbízott Vadon Egyesület elnöke rámutatott, a lovasközpont szabadtéri homokos pályáját novembertől tavaszig nem tudták használni, a fedett rész révén azonban egész évben látogatható lesz majd a Benedek-mezei lovasbázis. Évente több százan jelentkeznek náluk lovagolni, táboraik is népszerűek, ezért döntöttek úgy, hogy a központban található szolgálati lakásban két szobát felújítanak és a táborozók fogadására használják majd. Ebben az évben négy alkalommal szerveznek egyhetes tábort – mutatott rá. A lovasközpontban 16 lóról gondoskodik az egyesület, két hátas bértartásban van náluk, az állomány vegyes, egyebek mellett lipicai, arab- és angol félvér is található köztük.

A 25 × 25 méteres, fából ké­szült fedett lovarda pályája 20 × 20 méter nagyságú, a lelátó befogadóképessége száz fő, belső világítással és az egyik legkorszerűbb, geotextil-őrlemény aljzattal rendelkezik. Egyelőre csupán gyakorlásra alkalmas, ám mivel modulokból épült, később bővíthető is, így akár nemzetközi versenyek megszervezésére is alkalmas lesz – hangzott el.