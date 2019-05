Tizenöt éves a Berecki Magánerdészet

Az erdészet berecki, ozsdolai és kézdimartonosi oszthatatlan közcsoportok, valamint a berecki, hilibi, kézdisárfalvi és hatolykai közbirtokosságok erdőtulajdonaival alakult, majd kibővült még Kézdimartonos, Ozsdola és Hatolyka egyházi erdőtulajdonával, illetve Bereck, Lemhény és Kézdivásárhely önkormányzatainak birtokával. Ez összesen 9464,9 hektárt jelentett. Utólag társult hozzájuk Szentkatolna és Ozsdola helyi tanácsa saját erdő- és legelőterületeivel.

Földrajzilag Kovászna megye északkeleti részén, Lemhény, Bereck és Ozsdola község közigazgatási területén, illetve a berecki Romsilva állami erdészet összefüggő területén létrehozott magánerdészet tizenhét fős, szakmai tapasztalattal rendelkező csapattal már a bejegyzést követő első nap azonnal munkába tudott állni, habár a területek átvételével kapcsolatosan nehézségek, akadályok is felmerültek.

Dimény György erdőmérnök, a Berecki Magánerdészet vezetője arról tájékoztatott, hogy 2005-ben az általuk felülvigyázott terület a bákói részeken visszaszerzett tulajdonokkal bővült, így összterületük 11 750 hektárra növekedett és egészen Sósmezőig átnyúlik Bákó megyébe. 2006-ban újabb magánerdők és beerdősödött legelők átvételével a magánerdészet területe eléri a 13 850 hektárt.

Jelenleg harminc alkalmazottal 15 736 hektáros területen végeznek erdészeti tevékenységet Kovászna és Bákó megye területén. Az összterületből 13 950 hektár erdő, a többi pedig legelő. Az erdős területből negyvenhat százalék tűlevelű, ötvennégy százalék lombhullató erdő, amiből 959 hektár csere- és tölgyfaerdő.

Azt is megtudtuk, hogy az erdőfelújításhoz szükséges csemetéket három csemetekertben és egy melegházban saját maguk állítják elő. Évente 50–55 ezer csemetét ültetnek, ennek 85 százaléka luc- és jegenyefenyő. A magok a magánerdészet erdeiből származnak. Egy évvel azután, hogy elvetették a magokat, a kikelt csemetéket tavasszal kipalántálják, s két évig csemetekertben nevelik, majd kiültetik a természetbe.

Dimény György azt is elmondta, hogy 2010 óta a Berecki Magánerdészet látja el az Ojtoz-Ozsdola Natura 2000 természetvédelmi terület gondnokságát is. A Bákó és Vrancea megyével határos védett terület a megye keleti részén helyezkedik el az Ojtoz-patak vízgyűjtő területén, 15 319 hektár kiterjedésű, és olyan állatfajok védett élőhelye, mint a barnamedve, a farkas, a hiúz, a közönséges tarajosgőte, a sárgahasú unka és a kis patkósdenevér.