Az elnökválasztásra készül az SZDP

Az Adevărul hírportálnak adott interjújában arról kérdezték, hogy ő maga megpályázza-e ezt a tisztséget. Arra a kérdésre, hogy megéri-e küzdeni ezért az államfői posztért, Dragnea azt mondta: egy éve még nem tulajdonított túl nagy jelentőséget ennek a tisztségnek, de most már úgy véli, nem hagyhatják, hogy Klaus Iohannis államfő még öt évig Románia minden előrelépését „tönkretegye”.

A közvélemény-kutatások szerint a kormányoldalon Tăriceanu számít a legesélyesebb jelöltnek, de neki sem jósolnak nagy esélyt arra, hogy leváltsa az ellenzék által támogatott Iohannist.

Az EP-választáson a felmérések jobboldali győzelmet jósolnak Romániában. Az SZDP visszaesését azzal magyarázzák az elemzők, hogy a második korrupciós ügyében vád alá helyezett, meglehetősen népszerűtlen pártelnök személye miatt az utóbbi két évben sok választó elfordult az SZDP-től. Az EP-választásokon vélhetően második helyre szoruló SZDP jelöltjének vasárnap esti megnevezéséről szóló bejelentés azért is meglepő, mert a legfelsőbb bíróság Dragnea második perében másnapra, május 27-ére tűzte ki a jogerős ítélet kihirdetését.

Az interjúban Dragnea arról is beszélt, hogy az EP-választások után fogja kielemezni Viorica Dăncilă kormányfő politikai viszonyát az általa vezetett párttal. Arra a kérdésre, hogy szerinte Viorica Dăncilă jó kormányfő-e, Dragnea azt válaszolta: „Eddig igen.” Egyúttal tanácsot is megfogalmazott kormányba jutó politikustársai számára: egyikük se feledkezzen meg arról, hogy a kormányprogram gyakorlatba ültetéséért tették oda. „Ha a kormány minden tagja észben tartja ezt, és nem gondolja úgy, hogy kinevezése másnapján hirtelen megokosodott, akkor jó és hatékony miniszter lesz. Ha mással foglalkozik, nem lesz belőle jó miniszter” – fejtette ki Dragnea, aki ugyanebben az interjúban felvetette, fel kell számolni a parlamenti képviselők különnyugdíját.