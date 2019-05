EMNP: bírósági ügy lett az elnökválasztásból

Soós Sándor tegnapi, kolozsvári sajtótájékoztatóján elmondta: ha a párt vezetése egy héten belül rendkívüli országos küldöttgyűlést hív össze, és megismétli a tisztújítást, visszavonja keresetét. Soós Sándor azt is közölte: kilépett a pártból, és nem kívánja újra megmérettetni magát. Hozzátette azonban, hogy reméli, eljön az ideje, amikor visszaléphet a pártba, és folytathatja a munkát.

Az EMNP március 23-án Nagyváradon tartott országos küldöttgyűlésén a leköszönő Szilágyi Zsolt elnök által támogatott Csomortányi Istvánt választották a párt elnökévé. Az egy szavazattal kevesebbet begyűjtő Soós Sándor az EMNP és a Magyar Polgári Párt (MPP) együttműködése megerősítésének, a két párt majdani fúziójának a programját vázolta fel.

Soós Sándor elsősorban azt kifogásolja, hogy ellenjelöltjét, Csomortányi Istvánt úgy hirdették ki a tisztújítás győztesének, hogy egyikük sem kapta meg a leadott szavazatok többségét. Soós Sándor a küldöttek mandátumainak az igazolását is szabályzatellenesnek tartotta. Elmondta: előbb a párt szabályzatfelügyelő és etikai bizottságánál kereste az igazát, de a testület „politikai döntést hozott”. Megjegyezte: nem akart ártani a pártjának, de úgy érezte, ha az erdélyi magyar jobboldal szemet huny a párton belüli szabálytalanságok fölött, akkor nincs jövője. Ezért ő is a bíróságon keresi az igazát, amint azt 2002-ben Tőkés László tette az RMDSZ-szel folytatott vitájában.

Az EMNP országos elnöksége az MTI-hez eljuttatott közleményében azt közölte: óvandó értéknek tekinti, hogy az EMNP-ben az elnök megválasztásának tétje van, ez nem csupán egy előre egyeztetett formaság. Azt is hozzátette: a szervezet legfőbb feladatának az önkormányzati választásokra való felkészülést tekinti, és a nyilvánosság előtt nem kíván foglalkozni a legutóbbi országos küldöttgyűlés körüli nézetkülönbségekkel.