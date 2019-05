Májusi eső

Következő írásunk

MIORITIKUS TÁJAINKON KAMPÁNYOLNI SEM EGYSZERŰ. Még az ág is húzza szegény Viorica Dăncilă miniszterelnököt, aki a vasárnapi európai parlamenti választás előtt kampánykörúton járja az országot: nem elég, hogy látogatási helyszínein rendszerint ellenzéki tüntetők próbálják belefojtani a szót, most még állati ellenzéke is akadt. Vasárnap a Gorj megyében található Polovragi településre érkezett helikopterrel, hogy értékes mondandóját megossza a nagyérdeművel.