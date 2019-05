Honnan lesznek tűzoltói Erdővidéknek?

A baróti tűzoltórészleg elindításának kérdését Balázsi Dénes bardoci polgármester vetette fel. Mint mondotta, az önkormányzatok tulajdonában levő autók nemcsak gyengék és lassúak, de víztartályuk alig három köbméteres, így ha be kell vetni őket, csak későre tudnak cselekedni. Jó lenne tehát, ha régebbit is, de jobban felszerelt autókat kaphatnának a sepsiszentgyörgyiektől.

Tamás Sándor megyeitanács-elnök válaszában elmondta: az ügyet prioritásként kezelik, amit mi sem bizonyít jobban, mint az a tény, hogy az építési költségek jelentős hányadát vállalták, és ott segítenek, ahol csak lehet, hogy a lánglovagok Erdővidéken minél hamarabb megkezdjék küldetésüket. Véleménye szerint megfelelő iramban halad a baróti egység székházának építése, ezért reméli, még az év végén átadják azt. Felszerelése is korszerű lesz: a megyei egységnek pénzt biztosítottak, hogy gépparkjukat korszerűsítsék, ám ennek fejében azt kérték, hogy az egyik új autót Barótra hozzák. Sajnálja, hogy egyetlen erdővidékit sem sikerült a tűzoltóképzőbe küldeni, pedig igencsak szép életpályát és jó, közel háromezer lejes kezdőfizetést kaphattak volna a helyi fiatalok.

Simon András baconi elöljáró szóvá tette: egy tőlük származó fiatalember megpróbálta, de a vizsgán a relativitás-elméletet kérték – mi köze annak a tűzoltósághoz? Szerinte a tűzoltóság magasabb szintű vezetősége nem is akarja, hogy magyarok kerüljenek be, ezért „úgy rostálnak ki, ahogy akarnak” – mondotta. Tamás Sándor nem értett egyet Simon Andrással: azt kell tudni, amit kérnek – mint megjegyezte: még jó, hogy nem a román történelmet vagy irodalmat tartják fontosnak –, és nem hiszi, hogy a vizsgaanyagot nem lehet megtanulni. A megyeitanács-elnök azt viszont elismerte, az első alkalmazott tűzoltók minden bizonnyal nem magyarok lesznek, hanem máshonnan irányítják ide őket.

Felmerült az is, hogy kérvényezzék, az erdővidéki önkéntes tűzoltókból válogassanak ki egy kisebb, a tűzoltóság iránt elkötelezett csoportot, s képezzék ki azokat, majd az évek során váljanak teljesen professzionális egységgé, miután a helyiek is elvégzik a szükséges iskolát.

A javaslatra nem érkezett válasz, ám Tamás Sándor arra bátorította a polgármestereket, népszerűsítsék a tűzoltói hivatást, a rátermett fiatalok számára pedig szervezzenek elméleti és erőnléti felkészítőket.