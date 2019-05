Szerezzünk örömet!

Megkapja vagy elnyeri méltó büntetését? Örömet okoz vagy szerez hallgatóinak, nézőinek a művész? Természetesen bajt okozunk, örömet szerzünk, a nyertes, az arra érdemes elnyeri jutalmát, aki pedig vétkes, bűnös, az megkapja a méltó büntetését. Legalábbis remélhetőleg így történik ez a valóságban.

A nyelvi hiba oka gyakran egyszerűen a pongyolaság, az igénytelenség, a nemtörődömség. Fájdalmat, szenvedést okoz a nyelvrontó: ez talán túlzás, de ne vegyük semmibe a nyelvbotlást, a nyelvrontást ne tekintsük elintézettnek egy legyintéssel. Ilyet hallhattunk például idén május elején a Dunán egy színésztől: érdeklődést mutatott „a színészet felé”. Természetesen azt kellett volna mondania, hogy érdeklődött a színészet iránt, érdekelte a színészet. Sajnos, az is előfordul mostanában, hogy kérvényt nyújt be valaki „az igazgató felé”. Ugye, mi azért többnyire tudjuk, hogy helyesen: az igazgatónak nyújtja be a kérvényt? Igen, egyenesen neki, s nem csak úgy felé…

Akkor legyünk – s lehetünk okkal – megértőek, ha a vétséget a nyelvjárásból eredően követi el valaki. De ami helyes otthon, nem biztos, hogy helyénvaló például az iskolában, a rádióban, a színpadon. A tájszólás kincs, megbecsülendő, de mindennek megvan a maga helye, esetleg ideje is. Így hát nem ajánlatos irodalmi, köznyelvi megfogalmazás helyett a nyelvjárásbélit használni, mint: „Pista biza nagyobb tőle!” Úgy kell ezt mondani gondos magyar nyelvhasználat esetében: Pista bizony nagyobb nála!

A nyelvi vétségekért, a választékos nyelvhasználat mellőzéséért nem jár büntetés, de ezek is árulkodnak egyesek jelleméről – persze a vétkes nem mindig kapja meg még jelképes büntetését sem, pedig okoz bajt, ha nem is nagyot, ha megbocsátható is vétke…

Nem javíthat eleget a helyzeten, hogy 1990 óta az anyaország segítségével inkább igazodhatunk a követendő normához. Gyakran hallani ilyeneket az anyaországi médiában is, legkevésbé épp az MTVA adóin. Az alig, nem kellőképp vagy egyáltalán nem ellenőrzött médiában követnek el sűrűbben nyelvi hibákat, sajnos ez van például a sepsiszentgyörgyi rádióadók esetében is...

Nyelvünk kertjében is szükség van olykor egy kis gyomlálásra. Ez is lehet egyféle örömszerzés, mert tény és való, hogy a vétkek elburjánzása bosszankodásra adhat okot. Tegyünk róla, hogy ne okozzunk bosszúságot felebarátainknak, nyelvileg sem!

Zsigmond Győző