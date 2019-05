Elhalálozás

Mély fájdalommal, de Isten akaratába belenyugodva tudatjuk, hogy a szerető gyermek, testvér, nagybácsi, a nagyajtai

BALLÓ JÁNOS

életének 62. évében tragikus körülmények között visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2019. május 24-én, pénteken 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a nagyajtai családi háztól református szertartás szerint.

Ezen értesítés gyászjelentőül is szolgál.

A gyászoló család

4312000

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

id. LACKÓ MIHÁLY

életének 92. évében elhunyt.

Temetése 2019. május 23-án, csütörtökön 15 órakor lesz a közös temető ravatalozó­házától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4311982

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagytata, testvér, apatárs, rokon, jó szomszéd,

id. PÁNTI ALBERT

életének 80. évében hosszas szenvedés után elhunyt.

Temetése 2019. május 24-én, pénteken 15 órakor lesz a sepsikőröspataki ravatalozóháztól.

Részvétfogadás ma 18 órától és a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4311993

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik RUZSA-DÉNES MAGDOLNA temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet dr. Zöldi Melindának, valamint az intenzív osztály munkaközösségének.

A gyászoló család

4311990

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik TÁNCZOS ­ANDRÁS temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

4311994

Megemlékezés

Elmentél tőlünk egy szép napon, a tiéd a csend és a nyugalom, és nekünk maradt az örök fájdalom. Fájó szívvel emlékezünk a kézdivásárhelyi NAGY BERTALANNÉRA (Erzsike nénire), a drága jó feleségre, édesanyára halálának 4. évfordulóján. Nyugodjék békében az Úr Jézus szent nevében.

Emléke legyen áldott.

Szerető özvegye, leánya és férje, fia és menye, valamint

unokái, Edina és Andrea

561

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk az étfalvazoltáni id. ÁDÁM ISTVÁNRA halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei

4311999

Te, aki soha nem kértél, csak adtál, búcsú nélkül minket örökre itt hagytál. Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél, elhagytál mindenkit, akit szerettél. Most már nélküled jön el a nyár, a tél és a tavasz, bármennyire szép is, többé már nem ugyanaz. Hiába hullott rád a föld nehéz göröngye, áldott emléked szívünkben őrizzük mindörökre. Fájó szívvel emlékezünk a rétyi CSUTAK GÉZÁNÉ

BARTI ILONÁRA halálának hatodik hetében. Emléke legyen áldott, pihenése ­csendes.

A gyászoló család

4311970

Kegyelettel és szeretettel emlékezünk a szentivánlaborfalvi néhai ORMAI SÁNDORRA halálának 15. évfordulóján. Pihenése legyen csendes.

Hozzátartozói

4311986

Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok, hiszen napként az égen nektek ragyogok! Ha hullócsillag száll az éjféli égen, akkor mondjatok egy imát értem. Én is imát mondok majd értetek, hogy boldog lehessen szívetek. Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, hiszen szívetekben jó helyen vagyok... Fájó szívvel emlékezünk a szotyori

id. DEMETER FERENCRE halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4311992