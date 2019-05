A pártvezér előremenekül?

Az EP-választások finisével tehát nem ér véget a politikai belháború, hanem folytatódik, mi több, erősödik. Nem csupán azért, mert a vasárnapi voksolást az elnökválasztás előfutamának tekintik, hanem mert a május 27-én kihirdetendő ítélet alaposan megváltoztathatja majd az erőviszonyokat. Dragnea egyelőre csupán sejtette, hogy foglalkoztatja a kérdés, nagyobb jelentőséget tulajdonít az államfői tisztségnek, mint egy évvel korábban. Hiszen, mint magyarázta, nem hagyhatják, hogy Klaus Iohannis további öt évig tönkretegye Romániát.

Szavaiból azonban nem vehető ki az, hogy a szociáldemokraták pártelnöke ajánlkozik-e vagy sem e tisztségre. Sőt, tegnap óvatoskodva azt is megjegyezte, ne számítsanak semmi rendkívülire, a szociálliberális koalíció közös jelöltjét mutatják majd be. Az eddigi közvélemény-kutatások eredményei nem is túl ígéretesek pártjuk számára, ám amennyiben mégis meggondolják magukat, s a szociáldemokraták vezérükkel lendülnének bele az elnöki székért vívott küzdelembe, akkor az Liviu Dragnea előremeneküléseként is értelmezhető, hiszen ha egy nappal később börtönbüntetésre ítélik, a „párhuzamos állam” áldozataként tüntetheti fel magát. Ha viszont felmentik, akkor megerősödve indulhat el a Cotroceni-palota felé vezető úton.

Kockázat nélkül nincs győzelem: a szociáldemokraták pontosan kicentizték, hogy nem halaszthatják tovább az elnökjelölt megnevezését, mert az előnytelen és veszélyes számukra. Jól időzítettek, más kérdés, hogy ez a színvonaltalan taktikázás jó-e vagy sem a választóknak, illetve az országnak. Nem jó, de ez számukra lényegtelen. Valószínűleg azt is felmérték, hogy másik lehetséges jelöltjük, Călin Popescu-Tăriceanu kevésbé esélyes az államfői tisztség elnyerésére, így nem zárható ki, hogy a némiképp sarokba szorított, mindenre felkészült és elszánt Dragnea maga áll bele a küzdelembe.

Ám eközben az is újólag megerősítést nyer, hogy e vég nélküli, hórukkos és pillanatnyi érdekek szerinti cselekvés sehova sem vezet, továbbra is homályosak azok a közép- és hosszú távú célok, amelyek emelnék az ország lakóinak életminőségét. Rendületlenül dúlnak a kicsinyes, sehova sem vezető játszmák, s közben a szociáldemokraták emelik a tétet. Vasárnap este nem csupán azért szurkolhatnak a párt hívei, hogy hány képviselőjük jut be az Európai Parlamentbe, hanem államelnökjelöltjük tekintetében is megvilágosodnak, kiderül végre, kinek tapsolhatnak majd a következő futamban. És még ezzel sem ér véget a mérkőzés, a feszültség pedig fokozódik, s bizony a szimpatizánsok bátorítására hétfőn is szükség lesz, hiszen eldől, hogy hőn szeretett pártvezérük kapaszkodhat-e töretlenül felfelé, avagy a mélybe zuhan, mert börtönbe kényszerül.