Munkaerő-elhelyezés helyett jobbára a kifizetésekre korlátozódik mostanában az ügynökség tevékenysége, hiszen nagyon sokan igénylik a korábbi 900 lejről havi 2250 lejre emelt bértámogatást, ám egyelőre patthelyzet alakult ki: a munkanélküliségi alap kimerült, így nem tudnak eleget tenni a munkaadók igényének – vázolta a helyzetet Kelemen Tibor intézményvezető. Hozzáfűzte, gyakran szembesülnek azzal, hogy az érintett cégek magyarázatot várnak tőlük arra, miért nem kapják meg azonnal a pénzt, az új munkatárs alkalmazásától kezdve. Bár a támogatás összegét jelentősen módosították, költségvetésük ennek ellenére változatlan maradt, a munkanélküliségi alapba befolyó összeg is kevesebb – magyarázta. Bizonyos célcsoportok esetében megoldódni látszik a kifizetés, egy uniós pályázatnak köszönhetően a középrégióban a fiatal állástalanok és az inasképzésre jelentkezők esetében lesz keret a bértámogatásra. Ezzel a lehetőséggel Háromszéken a több mint 300 igénylés egyharmada esetében hamarosan aláírhatják a szerződé­seket.

„Nagy a nyomás a munkáltatók részéről” – ismerte el Kelemen Tibor, aki elmondta azt is, átiratban tájékoztatták az érintetteket arról, hogy várólistát nyitottak, s a lehetőségek függvényében folyósítják az állami hozzájárulást. Volt, aki ezt nem fogadta el, és akadt olyan cég is, amely jelezte, részmunkaidőben foglalkoztatja a továbbiakban az érintett dolgozóját. Ebben az esetben felmerül, vajon csak a pénzért történt meg az illető alkalmazás? – tette fel a kérdést az intézményvezető. Úgy véli, a bértámogatás megemelésekor a kezdeményezők nem számoltak a várható következményekkel, „sokkal inkább pártpolitikai fogás volt” – fogalmazott az igazgató. Ugyanakkor aggasztónak tartja, hogy a munkanélküliségi alapban nincs elegendő pénz, mert az unió csak bizonyos kategóriákat támogat, azokba fektetnek be, amelyek aktívak és a pályán maradnak. „Munkanélkülieket alkalmazunk, nem alkalmazottakat támogatunk” – összegzett a kialakult helyzet kapcsán. Megjegyezte azt is, Háromszéken idén hétszáz munkanélküli foglalkoztatása érdekében igényelték az állami hozzájárulást, ám a célkeret nem a kérelmek, hanem a korábbinál két és félszer magasabb támogatási összeg miatt merült ki.